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Son dakika... YSK Başkanı Ahmet Yener: Kurulumuza yansıyan olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır

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#Ahmet Yener#YSK#Açıklama
Son dakika... YSK Başkanı Ahmet Yener: Kurulumuza yansıyan olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 17:15

Son dakika haberi... Türkiye bugün cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. 08.00 itibarıyla tüm yurtta başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erdi. Oy verme işleminin sona ermesi sonrası YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada, "Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır." ifadelerini kullandı.

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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlanmıştır. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır.

Yurt genelinde oy verme işlemleri sırasında 1 Parti müşahidi ile 2 vatandaşımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

Seçimde emeği geçen siyasi partilerimize, merkez teşkilatımıza, il ve ilçe seçim kurullarımıza, sandık görevlileri ile çeşitli kademelerde görev alanlara, desteklerini esirgemeyen Bakanlıklarımıza, ilgili kurumlarımıza, güvenlik güçlerimize ve süreci başından bu yana takip eden siz değerli basın mensuplarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

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Seçimin ülkemize, milletimize, Cumhurbaşkanı adaylarına ve siyasi partilere hayırlı olmasını diliyorum

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#Ahmet Yener#YSK#Açıklama

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