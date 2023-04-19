Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: YSK, aday olan bakanlar için kararını verdi

Güncelleme Tarihi:

#YSK#Bakan#Milletvekili
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 14:08

Milletvekili adayı olan bakanların istifa etmesi gerekecek mi? Yüksek Seçim Kurulu muhalefetin itirazda bulunduğu konu hakkında kararını açıkladı.

Haberin Devamı

Muhalefet partileri milletvekili adayı olan bakanların istifa etmesi gerektiğini, istifa etmemeleri halinde adaylıklarının kabul edilmemesi yönünde Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunmuştu.

Başvuruyu inceleyen YSK, muhalefetin itirazını reddetti. Kararda, bakanların atanma usullerinin farklı olması ve Meclis’te yemin etmeleri nedeniyle kamu görevlisi sayılamayacakları vurgulandı.

ADAY OLMALARI YÖNÜNDE BİR ENGEL YOK

CNN Türk muhabiri Alparslan Çınar YSK'daki son bilgileri aktardı. Çınar, "YSK üyeleri bakanlarla ilgili başvuruları değerlendirdi ve oy birliğiyle bir karar aldı. Bakanların milletvekili adayı olmalarının önünde bir engel olmadığını belirtti. YSK ilgili yasaya işaret etti, istifa etmesi gereken kamu görevlileri arasında bakan ve bakan yardımcılarının olmadığı ifade edildi." dedi.

Haberin Devamı

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel de, "Beş vatandaşın sayın Bakanlarımızın milletvekili adaylıklarına yönelik itiraz YSK tarafından oy birliği ile reddedilmiştir." dedi.

Gözden KaçmasınDünya Türkiyedeki seçimlere kilitlendi Erdoğana halk desteği hala çok yüksekDünya Türkiye'deki seçimlere kilitlendi! 'Erdoğan'a halk desteği hala çok yüksek'Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınAltın fiyatları sert düştü Anlatılan ve yaşananlar başka çıktıAltın fiyatları sert düştü! Anlatılan ve yaşananlar başka çıktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#YSK#Bakan#Milletvekili

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden oyun oynamayı bırakamıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden oyun oynamayı bırakamıyorum?

#Oyun Bağımlığı
Gece yarısı terleyerek uyananlardan mısınız Sebebi hiç tahmin etmediğiniz hastalıklardan biri olabilir

Gece yarısı terleyerek uyananlardan mısınız? Sebebi hiç tahmin etmediğiniz hastalıklardan biri olabilir

#Gece Terlemesi
Bu iki hastalığın belirtilerini ayırt etmek çok zor... ‘Hemoroidim olduğunu düşünmüştüm, dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu’

Bu iki hastalığın belirtilerini ayırt etmek çok zor... ‘Hemoroidim olduğunu düşünmüştüm, dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu’

#Kolon Kanseri