Son dakika: YSK, aday olan bakanlar için kararını verdi

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Muhalefet partileri milletvekili adayı olan bakanların istifa etmesi gerektiğini, istifa etmemeleri halinde adaylıklarının kabul edilmemesi yönünde Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunmuştu.

Başvuruyu inceleyen YSK, muhalefetin itirazını reddetti. Kararda, bakanların atanma usullerinin farklı olması ve Meclis’te yemin etmeleri nedeniyle kamu görevlisi sayılamayacakları vurgulandı.

ADAY OLMALARI YÖNÜNDE BİR ENGEL YOK

CNN Türk muhabiri Alparslan Çınar YSK'daki son bilgileri aktardı. Çınar, "YSK üyeleri bakanlarla ilgili başvuruları değerlendirdi ve oy birliğiyle bir karar aldı. Bakanların milletvekili adayı olmalarının önünde bir engel olmadığını belirtti. YSK ilgili yasaya işaret etti, istifa etmesi gereken kamu görevlileri arasında bakan ve bakan yardımcılarının olmadığı ifade edildi." dedi.

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AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel de, "Beş vatandaşın sayın Bakanlarımızın milletvekili adaylıklarına yönelik itiraz YSK tarafından oy birliği ile reddedilmiştir." dedi.