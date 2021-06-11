Son dakika: Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı! Makam aracının önünde eğilerek kurtuldu

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, sabah saatlerinde makam aracıyla belediye binasına geldi. Başkan Bıyık, araçtan indiği sırada yaklaşık 7 metre mesafeden bir kişi tabanca ile 5 el ateş edip kaçtı. Saldırıda Başkan Bıyık yara almazken, kurşunlar belediye binasının camlarına isabet etti. Saldırının ardından Başkan Bıyık, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada saldırı anı belediyenin güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırganın bir süre gözetleme yaptığı, gelen belediye başkanı aracından inerken de tabanca ile ateş ettiği görüldü.

Görüntülerde, Başkan Bıyık'ın makam aracının önüne eğilerek kurşunlardan kurtulduğu yer aldı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Yomra Belediyesi’ne gelerek Başkan Bıyık'a 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

VALİ USTAOĞLU: ÇOK ŞÜKÜR MERMİ İSABET ETMEDİ

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, belediye binası önünde, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında makam aracının altına eğilerek, mermilerin hedefi olmaktan kurtulan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’ı ziyaret edip, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Ziyaretin ardından açıklama yapan Vali Ustaoğlu, “Sabah saatlerinde başkanımız, belediye binasına geldiği sırada silahlı saldırı olayı meydana geldi. Olay yeri inceleme ekipleri inceliyor. Çok şükür, belediye başkanımıza mermi isabet etmedi. Tüm ekiplerimiz olayı detaylı inceliyor. İnşallah en kısa sürede failini bulacağız. Görgü tanıkları ve olay yeri etrafındaki kamera kayıtları da incelendi. Tüm detayları ile arkadaşlarımız araştırma yapıyor. Saldırganın kimliği araştırılıyor” dedi.

BAŞKAN BIYIK: FARKINA VARAMADIM

Yomra Belediye Başkanı Bıyık da sabah belediye binasına geldiğini belirterek, “Araçtan indiğim anda telefonla görüşüyordum. Çok da konunun farkına varamadım. Silah sesinin ardından karşımdaki camın patladığına şahit oldum, geri döndüğümde zaten hain kaçıyordu. Konuyla alakalı farklı bilgi sahibi değilim. Bariz bir durum var, kendimize göre bilgilerimiz var. Onları emniyetle paylaşacağız” diye konuştu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan Trabzon Valiliği'nce saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Bugün saat 08.40 sıralarında Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a belediye binası önünde aracından indiği sırada silahlı bir saldırı meydana gelmiştir. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı ile ilgili çok yönlü araştırma başlatılmış olup görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yerindeki kamera kayıtları ışığında eşkâli belirlenen faili arama çalışmaları hemen başlatılmıştır. Belediye Başkanımız Mustafa Bıyık'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

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