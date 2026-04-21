Son dakika... Yolcu midibüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 12 yaralı

#Diyarbakır#Midibüs Kazası#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2026 14:18

Diyarbakır-Bingöl kara yolunda yolcu midibüsünün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Diyarbakır-Bingöl kara yolunda meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilmeyen 06 EJH 704 plakalı yolcu midibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Son dakika... Yolcu midibüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 12 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Son dakika... Yolcu midibüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 12 yaralı

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ölen kişinin cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Son dakika... Yolcu midibüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 12 yaralı

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

#Diyarbakır#Midibüs Kazası#Trafik Kazası

