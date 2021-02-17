Son dakika: YÖK'ten yüz yüze eğitim kararı

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs küresel salgını nedeniyle Mart 2020’den bu yana üniversitelerde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin, yükseköğretim kurumlarında alınan kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü hatırlatıldı.



YÖK'ün bu süreci 'güçlü koordinasyon', 'esnek yönetim' ve 'çerçeve kararlar' ile yönettiğine dikkat çekilerek, "Bu yaklaşım memleketimizin bütün illerine dağılan üniversitelerimizin her birisinin farklı şartları ve imkânlarının bulunması, merkezi olarak aynı tedbirlerin ve kararların bütün üniversiteler için aynı şekilde uygulanmasının doğru olmadığı düşüncesinden kaynaklanmaktadır.



Ayrıca; 'Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Raporu' üniversitelerimize iletilmiş, salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimize serbesti tanınmıştır. Yine bu bağlamda özellikle uygulamalı eğitimler, staj, iş yerinde mesleki eğitim gibi hususlara da dikkat çekilmiştir" denildi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ANKETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Küresel salgın sürecinde yükseköğretim kurumlarının tüm programlarında eğitimlerin genel olarak çevrimiçi yöntemlerle kesintiye maruz kalmadan devam ettiğine dikkat çekilerek, "Bununla birlikte özellikle meslek yüksekokulları, sağlık programları, sanat ve tasarım programları, mühendislik ve mimarlık gibi uygulamalı eğitimleri ağırlıkta olan bölüm ve programların son sınıf öğrencilerinin gerekli yeterlikleri kazanamadan mezuniyet aşamasına gelmiş olmasına ilişkin endişeler, bir müddetten beri öğrenci ve öğretim elemanları tarafından YÖK Başkanlığımıza bildirilmektedir.



Konunun en önemli paydaşları olan öğretim elemanları ile öğrencilerimizin de bu sürece dair görüşlerinin alınması yoluna gidilmiştir.



Bu maksatla 1 milyon 300 bin kişiye yakın katılımcıyla YÖK tarafından Türkiye’nin ulusal ölçekte en büyük anketi gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçları Sağlık Bakanlığı dâhil ilgili kurumlar ile paylaşılmıştır. Bu çerçevede özellikle mezun durumunda olan öğrencilerin yetkinliklerinin kazandırılmasında telafisi güç eksiklikler oluşabileceği düşünülerek, uygulamalı ve teorik eğitimlerin sürdürülüş şekline dair Sağlık Bakanlığından görüş alınması uygun görülerek Bakanlığa bu görüş talebi iletilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

UYGULAMALI EĞİTİMLER YÜZ YÜZE, TEORİK EĞİTİM UZAKTAN

Sağlık Bakanlığı’nın "Yükseköğretim kurumlarında uygulamalı eğitimlerde azami dikkat ile ve sıkı tedbirler eşliğinde yüz yüze eğitimin yapılabileceği, ancak teorik eğitimlerin mümkün olduğunca uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak devam ettirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir" görüşünün YÖK'e iletildiği hatırlatılarak YÖK Yürütme Kurulu’nun 17 Şubat 2021 tarihli toplantısında alınan kararlara ilişkin şöyle denildi:

"Uygulamalı eğitimlerin azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüzyüze yapılabileceği, teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığının görüşleri ile programlarda kazandırılması gereken asgari yeterlikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrimiçi yapılması, Sağlık Bakanlığınca dönem ortasında konuya ilişkin tekrar bir değerlendirme yapılacağının göz önünde bulundurulması, salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlandırılması, küresel salgın döneminde öğrenci motivasyonu üzerinde de yoğunlaşmanın önemli olması hasebiyle rehberlik hizmetlerine ağırlık verilmesi hususları bütün devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarımıza bugün bir resmi yazı ile bildirilmiştir."