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Son dakika... YÖK'ten Ukrayna'dan dönen Türk öğrencilerle ilgili açıklama: Türkiye'de öğrenime devam edebilecekler

#YÖK#Ukrayna#Türk Öğrenci
Son dakika... YÖKten Ukraynadan dönen Türk öğrencilerle ilgili açıklama: Türkiyede öğrenime devam edebilecekler

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ukrayna'dan Türkiye'ye dönmek zorunda kalan üniversitelilerin, ülkedeki yükseköğretim programına yatay geçiş yapabilmeleri için her türlü kolaylığın sağlanacağını, yatay geçiş şartlarını karşılayamayan öğrencilere de Türkiye'deki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde öğrenime devam etmeleri imkanı verileceğini duyurdu.

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YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki savaş ve çatışma nedeniyle öğrenimlerini yarıda bırakarak Türkiye'ye dönmek zorunda kalan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin, eğitim ve öğretim hayatlarının aksamaması için alınabilecek önlemler üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna'ya giden öğrencilerimizden ülkemizdeki bir yükseköğretim programına yatay geçiş için gereken şartları sağlayanların, talep ve tercihleri dikkate alınarak, yatay geçiş yapabilmeleri konusunda her türlü kolaylık sağlanacaktır. Yatay geçiş şartlarını karşılayamayan öğrencilerimize ise, 2021-2022 öğrenim yılı bahar dönemi başlamış olmasına rağmen Türkiye'deki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam etme imkan ve fırsatı verilecektir. Bu kapsamda Ukrayna'dan ülkemize dönen öğrencilerin, özel öğrencilik imkanından nasıl faydalandırılacağı hususu Yükseköğretim Kurulumuz tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Öğrencilerin, özel öğrenci statüsünden faydalanabilmesi için, Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan bağlantı adresine ulaşarak istenen bilgileri doldurmaları gerekmektedir. Başvuru bağlantı adresi: https://ukraynabilgiformu.yok.gov.tr/" denildi.

 

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#YÖK#Ukrayna#Türk Öğrenci

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