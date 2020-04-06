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DHA
Haber Giriş: 06.04.2020 - 17:50,Son Güncelleme:/

Son dakika... YÖK'ten seviye tespit sınavlarına erteleme

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Son dakika... YÖK'ten seviye tespit sınavlarına erteleme
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde yapılacak Seviye Tespit Sınavı ve Muadil sınavların, Corona Virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında ertelenmesine karar verdi.

YÖK'ten yapılan bilgilendirmede, "YÖK'ün 26 Mart 2020 tarihli toplantısında; Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve ​Denklik Yönetmeliği kapsamında, Üniversitelerce Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yapılacak Seviye Tespit Sınavı ve Muadil Sınavların (İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav) koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında daha sonra Kurulumuzca belirlenecek tarihlerde yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir. Kurulumuzca ileriki tarihlerde web sayfamız üzerinden bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

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