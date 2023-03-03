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Son dakika... YÖK'ten depremzede öğrenciler için karar: Katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak

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#YÖK#Erol Özvar#Depremzede
Son dakika... YÖKten depremzede öğrenciler için karar: Katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 13:09

YÖK Başkanı Erol Özvar yaptığı açıklamada "Depremden etkilenen öğrencilerimizden bahar yarıyılında katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak" dedi.

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Resmi Gazete'de, 'OHAL Kapsamında Yükseköğretim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' yayımlandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, kararnameye ilişkin, "Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca depremden etkilenen öğrencilerimizden bahar yarıyılında katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak. Öğrencilerimize bu kolaylığı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim" dedi.

YÖK Başkanı Özvar, katkı payı ve öğrenim ücreti ödeyen öğrencilere ise ücretin yükseköğretim kurumlarında iade edileceğini kaydetti. 

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#YÖK#Erol Özvar#Depremzede

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