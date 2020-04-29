Son dakika... YÖK duyurdu! Öğrencilere 6 GB ücretsiz internet...
YÖK'ten yapılan son dakika açıklamasında üniversite öğrencilerine uzaktan eğitime destek için 6 GB internet ücretsiz verileceği bildirildi.
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), Türkiye'deki bütün mobil operatörle yapılan çeşitli temaslar neticesinde YÖK Dersleri Platformu'ndan yararlanan öğrencilere "6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası" adı altında ücretsiz internet kullanım hakkı verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.
YÖK'ten yapılan açıklamada, küresel Kovid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında üniversitelerde örgün eğitime son vererek başlatılan uzaktan öğretim faaliyetlerinin, aralıksız devam ettiği ifade edildi.
Salgın nedeniyle evlerinde kalıp uzaktan eğitim gören öğrencilere çeşitli dijital ders materyalleri ile destek olmak amacıyla https://yokdersleri.yok.gov.tr adresi üzerinden YÖK Dersleri Platformu'nun ilk kez hizmete sunulduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"YÖK Dersleri Platformu'ndan yararlanma aşamasında bazı öğrencilerin özellikle internet kotası sorunu yaşadıklarına dair kişisel sıkıntılarını iletmeleri neticesinde bu hususa yönelik bir süreden beri bir çalışma yürütülmekteydi. Ülkemizdeki bütün mobil operatörle yaptığımız çeşitli temaslar neticesinde platformdan yararlanan öğrencilerimize '6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası' adı altında ücretsiz bir internet kullanım hakkı verilmesi kararlaştırıldı.
Buna göre üniversite öğrencilerimiz, YÖK Dersleri Platformu sayfasındaki üniversitelerimize ait çeşitli dijital ders içeriklerine, mobil operatörleri ile yapacakları işlemler neticesinde hatlarına ücretsiz olarak tanımlanacak olan '6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası' kapsamında ek herhangi bir internet ücreti ödenmeden erişilebilecek."
Açıklamada, "Üniversitelerdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB'lık ücretsiz internet kullanımına YÖK Dersleri Platformu'nun yanı sıra üniversitelerin sağladıkları ders içerikleri ve online eğitimlerin de dahil olacağı" kaydedildi.
İşte sistemde yer alan üniversiteler:
ÜNİVERSİTE ADI
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MEF ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
SABANCI ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
SANKO ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
TED ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
TOROS ÜNİVERSİTESİ
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
UFUK ÜNİVERSİTESİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle