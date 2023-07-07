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Son dakika! YÖK duyurdu: O öğrenciler de sınav hakkından yararlanabilecek

Güncelleme Tarihi:

#YÖK#Lisans#Önlisans
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 18:42

YÖK "Azami öğrenim süresi dolan önlisans ve lisans düzeyindeki öğrenciler hiç almadıkları veya devam şartını sağlayamayarak başarısız odlukları derseler için de sınav hakkından yararlanabilecek" açıklamasında bulundu.

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Yükseköğretim Kurulu, azami öğretim süresini tamamlayan öğrencilere ilişkin yükseköğretim kurumlarında uygulamadaki farklılıkların giderilebilmesi amacıyla bazı kararlar aldı. Yükseköğretim Yürütme Kurulunca alınan kararlar üniversitelere gönderildi.

UYGULAMALI DERSELERDE UYGULAMA, TEORİK DERSLERDE SINAV YAPILACAK

Buna göre, önlisans ve lisans düzeyindeki (4, 5 ve 6 yıllık) tüm yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler, hiç almadıkları veya devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları dersler için de sınav haklarından yararlanabilecek. Azami süresi dolan öğrenciler için söz konusu sınav haklarının kullandırılmasında, eğitim ve öğretimin niteliği itibariyle uygulama yaptırılması suretiyle değerlendirilmesi gerekenlerde uygulama yaptırılacak, teorik eğitimlerde ise sınav yapılacak. Aynı uygulama, öğrencilerin daha önce almadığı dersler için de geçerli olacak.

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ÜCRET ÖDEMEYE DEVAM EDECEKLER

Söz konusu uygulama ve sınavlara girenler ders başına öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini ödemeye devam edecek. Katkı payı ve öğrenim ücreti, Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilgili dönem için belirlenen miktarı aşamayacak.

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#YÖK#Lisans#Önlisans

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