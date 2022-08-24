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Son dakika: YÖK Başkanı açıkladı... Üniversite hastanelerinde çalışan öğretim personeli de ek ödemeden yararlanacak

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#Erol Özvar#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#YÖK
Son dakika: YÖK Başkanı açıkladı... Üniversite hastanelerinde çalışan öğretim personeli de ek ödemeden yararlanacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 18:58

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin de döner sermaye ek ödemesinden yararlanması için çalışma başlatıldığını açıkladı. Özvar ayrıca, yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulu'nun Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği yaparak bir yasal mevzuat çalışması başlatıldığını duyurdu.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı’nın 12.08.2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık personeline döner sermayeden yapılacak ek ödeme oranlarında iyileştirmeler yapılmıştır.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, söz konusu iyileştirmelere matuf olarak yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin herhangi bir hak kaybına uğramaması ve özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulumuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği hâlinde bir yasal mevzuat çalışması başlatmıştır.

Düzenlemenin yapılmasıyla birlikte, güncellenmiş hâliyle döner sermaye ek ödemesi uygulamasından, üniversite hastanelerinde çalışan öğretim elemanlarımız da yararlanacaktır."

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#Erol Özvar#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#YÖK

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