Son dakika... YKS sonuçları açıklandı
Yaklaşık 2.4 milyon kişinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları bu sabah itibariyle açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen sınav sonuçlarının duyurulduğunu 6-14 Ağustos'ta tercihlerin yapılması gerektiğini söyledi.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün "27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları //sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim." açıklamasında bulundu.
27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizden açıklanmıştır.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 27, 2020
Tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim. pic.twitter.com/TrscmaYyld
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