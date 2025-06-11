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Son dakika: YKS giriş belgeleri ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı

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#YKS#ÖSYM#Sınav
Son dakika: YKS giriş belgeleri ÖSYMnin sitesinde erişime açıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 10:05

21-22 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) giriş belgeleri, ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

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Milyonlarca öğrenci bekliyordu, az önce açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Haziran'da uygulanacak 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran'da uygulanacak 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

ÖSYM'NİN SİTESİNDEN ULAŞILACAK

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine, ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşabilecek.

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#YKS#ÖSYM#Sınav

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