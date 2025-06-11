Son dakika: YKS giriş belgeleri ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı

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YÖKDİL/2 BAŞVURU TARİHİ VE KILAVUZU 2025 | YÖKDİL başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2025 YÖKDİL/2 başvuru ve sınav takvimi! Haberi görüntüle