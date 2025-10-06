×
Gündem Haberleri

Son dakika: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

Son dakika: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2025 16:38

Son dakika: Üniversite ikinci tercihleri yani YKS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin sonuç ilan sayfası "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden ulaşabilecekler.

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan üniversite ikinci tercih yani YKS ek tercih süreci, bugün ÖSYM tarafından sonuçların açıklanması ile sona erdi. 

Bilindiği üzere YKS ek tercihleri 25 - 30 Eylül tarihleri arasında yapıldı.

İşlemlerin sona ermesinin ardından sonuçlar için devam eden geri sayım bugün ÖSYM'den gelen açıklama ile sona erdi. 

KAYITLAR 10 - 17 EKİM ARASINDA!

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 6 Ekim 2025 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

YKS EK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

