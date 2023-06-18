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Son dakika... YKS cevap anahtarları erişime açıldı

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#Yükseköğretim Kurumları Sınavı#YKS Temel Soru Kitapçıkları#YKS Cevap Anahtarları
Son dakika... YKS cevap anahtarları erişime açıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 18:17

Son dakika haberi... Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. YKS sonuçları 20 Temmuz’da açıklanacak.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde erişime açıldı. ÖSYM yayımladığı duyuru ile YKS cevap anahtarı kitapçığını “osym.gov.tr” internet adresinden adayların erişimine açtı.

SONUÇLAR 20 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK

ÖSYM’nin takvimine göre ise YKS-2023 sonuçlarının 20 Temmuz’da açıklanması bekleniyor.

YKS TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARININ YÜZDE 10’UNA ERİŞİM İÇİN TIKLAYIN.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Cevap Anahtarları

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)

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#Yükseköğretim Kurumları Sınavı#YKS Temel Soru Kitapçıkları#YKS Cevap Anahtarları

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