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Son dakika: ÖSYM Başkanı açıkladı! Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi belli oldu

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#Yükseköğretim Kurumları Sınavı#ÖSYM#Sınav
Son dakika: ÖSYM Başkanı açıkladı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 11:20

ÖSYM Başkanı Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 21-22 Haziran 2025'te yapılacağını bildirdi

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimini belirlediğini belirterek, sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacağını ifade eden Ersoy, 2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulamasının 7 Eylül’de, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testlerinin ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

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#Yükseköğretim Kurumları Sınavı#ÖSYM#Sınav

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