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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 11.12.2020 - 11:26 | Son Güncelleme:

Son dakika... Yine Yunanistan yine insanlık dışı görüntüler!

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Ege'de, Yunan sahil güvenlik gemisinin 2 bota aktardığı düzensiz göçmenleri açık denizde ölüme terk ettiği ve Türk sahil güvenlik unsurlarının yardım eli uzattığı anların insansız hava aracı ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Yunan sahil güvenlik ekiplerinin Ege Denizi'ndeki Rodos Adası'nın kuzeyinde 2 şişme bota aktardıkları düzensiz göçmenleri, Türk karasularına doğru geri ittiği anlar, İHA tarafından dakika dakika kaydedildi.

Son dakika... Yine Yunanistan yine insanlık dışı görüntüler

Görüntüde, Yunan sahil güvenlik unsurları, Rodos Adası'nın kuzeyine gemi ile getirdikleri düzensiz göçmenleri, 2 şişme bota aktarıyor. Daha sonra Yunanistan'a ait unsurlar, göçmenlerin bulunduğu botları çekmeye başlıyor.

Son dakika... Yine Yunanistan yine insanlık dışı görüntüler

Açık denizde şişme botlarla Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından çekilen göçmenlerin tehlikeli yolculuğu Türk karasularına kadar devam ediyor. Yunan unsurları, düzensiz göçmenleri Türk karasularına geri itmelerinin hemen ardından bölgeyi terk ediyor.

Son dakika... Yine Yunanistan yine insanlık dışı görüntüler

Açık denizde ölüme terk edilen düzensiz göçmenlerin yardımına ise Türk sahil güvenlik unsurları yetişiyor. Gemiye alınan kaçak göçmenler, kıyıya çıkarılıyor.

 

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