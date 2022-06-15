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Son dakika: İzmir depreminde yarısı yıkılmıştı... Yılmaz Erbek Apartmanı davasında karar çıktı

#İzmir#Yılmaz Erbek Davası#Mahkeme
Son dakika: İzmir depreminde yarısı yıkılmıştı... Yılmaz Erbek Apartmanı davasında karar çıktı

Son dakika haberine göre; İzmir'de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili açılan davada karar açıklandı. 5 sanığa hapis cezası verildi, 6 sanık beraat etti.

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Mahkeme heyeti, tutuklu sanık arsa sahibi Mustafa Yılmaz'a 15 yıl hapis cezası verirken, tutuksuz sanıklar statik proje müellifi Ali Özsoy'a 10 yıl, yapı denetim şirketi yetkilileri Binay Bükey ve Eşref Perviz Toğulga ile fenni mesul Nurettin Bozdoğan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

6 sanık ise beraat etti. 

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11 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞ, 11 KİŞİ YARALANMIŞTI

Ege'de Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'nın bir bloğu da çökmüştü. Binanın enkazında 11 kişi ölmüş, 11 kişi de yaralanmıştı.

Depremde diğer yıkılan binalarla birlikte 117 kişi hayatını kaybetmişti.

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#İzmir#Yılmaz Erbek Davası#Mahkeme

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