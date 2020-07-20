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Haber Giriş: 20.07.2020 - 09:45,Son Güncelleme:

Son dakika… ‘Yıldırım-2 Cilo’ operasyonu başlatıldı

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İçişleri Bakanlığınca Hakkari’de ‘Yıldırım-2 Cilo’ operasyonu başlatıldı. Operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1.106 personel görev alıyor. Yıldırım- 2 Cilo operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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  • ‘Yıldırım-2 Cilo’ operasyonu başlatıldı
  • ‘Yıldırım-2 Cilo’ operasyonu başlatıldı
  • ‘Yıldırım-2 Cilo’ operasyonu başlatıldı
  • ‘Yıldırım-2 Cilo’ operasyonu başlatıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İçişleri Bakanlığı'nca, Hakkari'de 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu başlatıldı. Operasyonun başında 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla dün, bakanlık tarafından Hakkari'de 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu başlatıldı. Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1106 personel, 74 operasyonel tim görev aldı.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hakkari’de Yıldırım-2 Cilo operasyonu kapsamında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım Operasyonları'nın halkın desteği ile inançlı  ve kararlı  bir şekilde devam edeceği belirtildi.

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