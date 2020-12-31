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Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA) 
Haber Giriş: 31.12.2020 - 16:03 | Son Güncelleme:

Son dakika: Yılbaşına saatler kala İstanbul'da trafik durma noktasında

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İstanbul'da yılbaşı sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala metrobüs ve trafikte yoğunluk yaşanmaya başladı. Trafik neredeyse durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluğun yüzde 60'lara kadar arttığı görüldü.

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  • Yılbaşına saatler kaldı İstanbulda trafik kilit
  • Yılbaşına saatler kaldı İstanbulda trafik kilit
  • Yılbaşına saatler kaldı İstanbulda trafik kilit
  • Yılbaşına saatler kaldı İstanbulda trafik kilit
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Türkiye genelinde yılbaşı nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00 itibarıyla başlayacak ve Pazartesi sabahı 05.00'e kadar devam edecek olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, metrobüs ve trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Öğle saatlerinde resmi tatilinin başlaması nedeniyle işlerinden ve yılbaşı alışverişi yapmak için trafiğe çıkan sürücüler D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Trafik neredeyse durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluğun yüzde 60'lara kadar arttığı görüldü.

EMİNÖNÜ'NDEKİ KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yeni yıla saatler kala Eminönü'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk havadan da görüntülendi.

2020'nin son saatlerinde Eminönü Meydanı'nda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sokağa çıkma kısıtlamasına az bir süre kala vatandaşlar burada bulunan işyerlerinden alışveriş yaptı. Eminönü'ndeki yoğunluk havadan da görüntülendi.

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