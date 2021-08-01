Son dakika...Yiğitokur çiftinin cansız bedenleri bulundu, acı gerçek ortaya çıktı

Manavgat'ta 5 gündür süren orman yangınında Kalemler Mahallesi'nde bir çift ölü bulundu. Fahri Yiğitokur ve eşi Alman asıllı Andrea Hartmann Yiğitokur'un ağır hasar gören evlerinin yakınında cansız bedenlerine ulaşıldı.

Fahri Yiğitokur ve eşi Alman asıllı Andrea Hartmann Yiğitokur çiftinin, evden 500 metre uzaklıkta toprak yoldan köyün su deposuna kaçmak isterken burada yaşamını yitirdiği öğrenildi. Çiftin cenazeleri, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze aracına alınarak morga götürüldü.

Hastane morgu önünde çiftin arkadaşları Zakir Çoban ve Bülent Kartal bilgi alabilmek için bekledi. Arkadaşlarının yangından korkarak kaçan köpeklerini bulmak için yangının devam ettiği ormana girdiğini ve bu nedenle hayatlarını kaybettiklerini söyledi

Çiftin çok hayvansever olduğunu söyleyen Bülent Kartal, şunları anlattı:

"Kendileri yangın sırasında köpeklerini düşündü. Köpeklerini bulup getirmek için yangına girdiler. Köpekleri kurtaralım derken vefat ettiler. 4 gündür arıyorduk, bugün bulundu cenazeler. Evinden 500 metre ileride bulundu cenazeler. Köpekleri, canlıları, hayvanları düşünüyorlardı. Onlar için öldüler. Hayvanlara çok düşkünlerdi. Köpekleri eve döndü, kendileri dönemedi. Köpekler yaşıyor, evde bunları bekliyor. Bilmiyor ki köpekler. Hayvanlarını düşündükleri için o ormana, yangına girdiler. Köpekler korktu kaçtı diye, onlara bir şey olmasın diye onların peşine gittiler. AKUT buldu."

KÖPEKLERİ EVİN ÖNÜNDEN AYRILMADI

Çiftin köpeklerinin ise evin önünden ayrılmadığı, patilerinde ise yanık izleri olduğu görüldü. Köpeği, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği'nden Ece Kocaoğlu ve Ceyhun Güven'in teslim alarak, veteriner kliniğinde tedavi ettireceği, sonrasında derneğin İstanbul'daki çiftliğine götüreceği belirtildi.

OKULDA TANIŞIP EVLENDİLER

Almanya'da doğan Fahri Yiğitokur ve Andrea Hartmann Yiğitokur'un, aynı okula gittikleri sırada tanışıp arkadaşlıklarının başladığı, daha sonra evlendikleri öğrenildi. Yaklaşık 15 yıl önce Türkiye'ye gelen ve Manavgat'ın Side Mahallesi'ne yerleşen çiftin, 5 yıl Side'de yaşadıktan sonra Kalemler Mahallesi'ndeki müstakil eve yerleştikleri belirtildi. Hem Side hem de Kalemler bölgesinde çok sevilen Yiğitokur çiftinin, çocuklarının olmadığı kaydedildi.

Yiğitokur çiftinin yangının başladığı 28 Temmuz günü, alevlerin oturdukları eve yaklaştığı sırada panikle dışarı çıktıkları ve kaçmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Evin önünde biri ATV tipi 2 motosikleti bırakan çiftin, araçlarıyla bölgeden uzaklaşmak istediği, bir süre sonra araçlarını bırakıp yaya halde gitmeye çalıştıkları öğrenildi. Öte yandan çiftin oturdukları evin kendilerine ait olmadığı kaydedildi.

Manavgat yangını başladığından bu yana Hasan Ali Yüksel (82) Akseki'ye bağlı Kepezbeleni Mahallesi'ndeki evinde, Osman (55) ve Şehri Kardaş (50) çifti Değirmenli Mahallesi Delioğlan mevkiindeki evlerinde yanarak ölmüştü. Orman işçileri Erdal Tokla (37) ve Yaşar Cinbaş (53) Gebece Mahallesi Güğlen Dağı Beloluk mevkiinde yangına müdahalede bulunurken devrilen arazözde yanarak hayatını kaybetmişti.

YARDIM GÖTÜRMEK İSTERKEN FENALAŞIP HAYATINI KAYBETTİ

Manavgat merkezinde reklam ve tabelacılıkla uğraşan Yusuf Demirli, orman yangını dolayısıyla afet bölgesi ilan edilen noktalara kendi imkanlarıyla yardım götürmek amacıyla harekete geçti. Bölgede yangından etkilenenlere gönderilen yardımların dağıtılmasına destek veren Yusuf Demirli, dün akşam saatlerinde yine bir afet bölgesine yardım götürmek isterken fenalaştı. Hastaneye götürülen Yusuf Demirli'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yusuf Demirli tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yusuf Demirli'nin cenazesinin bugün Boztepe mezarlığında toprağa verildiği öğrenildi.

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