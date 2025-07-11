Son dakika... CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± YiÄŸit Bulut hayatÄ±nÄ± kaybetti

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Ä°stanbul Maslak'taki Ã¶zel bir hastanede kanser tedavisi gÃ¶ren 53 yaÅŸÄ±ndaki Bulut, sabah saatlerinde vefat etti.Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± YiÄŸit Bulut'un vefatÄ± sonrasÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan mesaj yayÄ±mladÄ±.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, mesajÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:

"CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanlarÄ±mÄ±zdan, Ekonomi PolitikalarÄ± Kurulu Ã¼yemiz, deÄŸerli mesai arkadaÅŸÄ±m YiÄŸit Bulutâ€™un vefat ettiÄŸini derin bir teessÃ¼rle Ã¶ÄŸrendim.

YiÄŸit Beyâ€™e Allahâ€™tan rahmet; ailesine, yakÄ±nlarÄ±na ve tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum."

SÄ°YASÄ°LERDEN PEÅž PEÅžE TAZÄ°YE MESAJLARI

CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ±, Ekonomi PolitikalarÄ± Kurulu Ãœyesi gazeteci yazar YiÄŸit Bulut'un vefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan siyasilerden peÅŸ peÅŸe taziye mesajlarÄ± geldi.

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"CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ±mÄ±z, Ekonomi PolitikalarÄ± Kurulu Ãœyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kÄ±ymetli dostum YiÄŸit Bulut, geÃ§irdiÄŸi elim bir hastalÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan bu sabah Hakk'Ä±n rahmetine kavuÅŸmuÅŸtur. Kederli ailesine, yakÄ±nlarÄ±na ve sevenlerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanÄ± cennet olsun."

CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ±, Ekonomi PolitikalarÄ± Kurulu Ãœyesi YiÄŸit Bulutâ€™un vefatÄ±nÄ± derin bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrendim. Hakkâ€™a yÃ¼rÃ¼yen YiÄŸit Bulutâ€™un acÄ±lÄ± ailesine ve sevenlerine sabÄ±r diliyorum. MekÃ¢nÄ± cennet olsun.

AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–mer Ã‡elik:Â CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ±, Ekonomi PolitikalarÄ± Kurulu Ãœyesi YiÄŸit Bulutâ€™a Allahâ€™tan rahmet diliyoruz. MekanÄ± cennet olsunÂ

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GeÃ§irdiÄŸi elim hastalÄ±k nedeniyle vefat haberini teessÃ¼rle Ã¶ÄŸrendiÄŸim CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ±mÄ±z YiÄŸit Bulutâ€™a Allahâ€™tan rahmet diliyorum. Ailesinin, yakÄ±nlarÄ±nÄ±n ve sevenlerinin baÅŸÄ± saÄŸ olsun. Rabbim mekanÄ±nÄ± cennet eylesin.

Ticaret BakanÄ± Ã–mer Bolat: SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ±, Ekonomi PolitikalarÄ± Kurulu Ãœyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist YiÄŸit Bulutâ€™un vefatÄ±nÄ± derin bir teessÃ¼rle Ã¶ÄŸrenmiÅŸ bulunuyorum. Merhuma YÃ¼ce Allahâ€™tan rahmet; kederli ailesine, yakÄ±nlarÄ±na ve sevenlerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum. MekanÄ± cennet olsun.

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Abdulkadir UraloÄŸlu: CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± ve Ekonomi PolitikalarÄ± Kurulu Ãœyesi YiÄŸit Bulutâ€™un vefat haberini bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ ile Ã¶ÄŸrendim. Merhuma Allahâ€™tan rahmet; ailesi ve sevenlerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum.