Halil YILMAZ / İstanbul (DHA)
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Son dakika... Yeşim Meltem Şişli hakim karşısına çıktı
İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddia edilen eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakim karşısına çıktı.
"İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istenen Şişli, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Yaklaşık 4 saat süren ilk duruşmaya basın mensupları alınmezken tutuksuz sanık Şişli, duruşmanın bitmesinin adliyeden ayrıldı.
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