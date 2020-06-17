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Halil YILMAZ / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 17.06.2020 - 14:09,Son Güncelleme:

Son dakika... Yeşim Meltem Şişli hakim karşısına çıktı

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Son dakika... Yeşim Meltem Şişli hakim karşısına çıktı
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İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddia edilen eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakim karşısına çıktı.

"İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istenen Şişli, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Yaklaşık 4 saat süren ilk duruşmaya basın mensupları alınmezken tutuksuz sanık Şişli, duruşmanın bitmesinin adliyeden ayrıldı.

 

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