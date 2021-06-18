Son dakika: Yeşil kategoride aranan Özgür Abik teslim oldu!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK'dan kaçan "Erdal Uğur" kod adlı Özgür Abik'in Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, 2009'da terör örgütüne katılan, Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren teröristin son olarak örgütün sözde Gap Riha alanında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

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