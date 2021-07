Son dakika: Yerli koronavirüs aşısı varyantlarda etkili olacak mı? Prof. Dr. Gürsel'den önemli açıklamalar

Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Gürsel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden eşi Prof. Dr. Mayda Gürsel ile birlikte TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında geliştirdiği yerli VLP aşısına ilişkin DHA'ya açıklama yaptı.



Gürsel, Türkiye'de 3 merkezde Faz-2 çalışmaları süren yerli aşının Türkiye'de hala yaygın olarak görülen İngiliz mutantına karşı etkili olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gürsel, VLP aşının Faz-2 çalışmasını İngiliz varyantına göre tasarladıklarını, bu sırada delta ve delta plus gibi varyantların ortaya çıktığını belirterek, "Virüs öyle çabuk değişmekte ki biz Faz-2 için çalışırken delta ve delta plus varyantları çıktı. Bizim geliştirdiğimiz teknoloji delta, delta plus varyantlarının da spike veya tac proteinini barındırıyor.

Bununla ilgili hazırlıklarımızı şimdi sürdürebiliyoruz. VLP'nin üzerinde delta veya plus ya da ileride başka bir varyant spike proteinini yine bu VLP'nin üzerine dekore edip üretmemiz ve denememiz mümkündür. Şu an itibarıyla yaptığımız çalışmalarda ise Türkiye'de delta ya da delta plus virüsleri izole edilmediği için elimizdeki İngiliz varyantının bile kapsayıcılığının ne olduğunu çalışmamız mümkün değil ancak değişik immünolojik metotlarla bir bilgi veya öngörüde bulunabiliriz" dedi.

'HATIRLATMA DOZUNDA ETKİLİ'

Prof. Dr. Gürsel, koronavirüs geçiren kişilere hatırlatma dozu olarak VLP aşısının uygulanabileceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bundan sonra hasta olanların ya da aşı olanların tek doz hatırlatma dozu ile bu değişik varyantlara karşı korunma kabiliyetleri artacaktır. Bizim aşımızın özelliği 4 tane virüsün yapısal proteininin barındırıyor olması. Yani biz buna 'dublör virüs' diyoruz. Vücudumuza giren normal Covid virüsünün değişik proteinleri de var kendi içinde ama esas 4 yapısal proteini ile karşılaşıyoruz. Diğer proteinler de bağışıklık sistemini etkinleştiriyor; ancak bu 4 proteinle karşılaşan bir kişinin tekrar VLP gibi 4 yapısal protein içeren bir aşı ile hatırlatma dozu yapılmasının bağışıklık sistemi açısından ve bu etkinliği yeniden daha güçlü geliştirmesi açısından büyük avantajları olacak. Mesela Biontech aşısı veya başka bir aşı temelde sadece bir protein üzerine kurgulanmıştır ama 4 proteinle karşılaştırdığınızda daha kapsayıcı daha uzun süreyle koruma sağlanabilir."

