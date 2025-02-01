Son dakika... Yenidoğan çetesi sanığı cezaevinde intihar etti

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Antalya’da Döşemealtı YG Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan yenidoğan çetesi davası sanıklarından doktor İlker Gönen, bugün saat 16.00 sıralarında tek kişilik koğuşunda intihar etti.
Bilekleri kesmiş halde bulunduğu öğrenilen İlker Gönen’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili incele başlatıldı.
582 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU
İntihar eden doktor İlker Gönen'in, Yenidoğan çetesi davasında örgüt yöneticisi olarak yargılanıyordu.
Gönen hakkında 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9’ar aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.