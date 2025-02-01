×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Yenidoğan çetesi sanığı cezaevinde intihar etti

Güncelleme Tarihi:

#Yenidoğan Çetesi#İlker Gönen#İntihar
Son dakika... Yenidoğan çetesi sanığı cezaevinde intihar etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 21:26

Son dakika haberi... Antalya’da cezaevinde tutuklu bulunan yenidoğan çetesi davası sanıklarından doktor İlker Gönen (44), tek kişilik hücresinde bileklerini keserek intihar etti.

Haberin Devamı

Antalya’da Döşemealtı YG Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan yenidoğan çetesi davası sanıklarından doktor İlker Gönen, bugün saat 16.00 sıralarında tek kişilik koğuşunda intihar etti.

Bilekleri kesmiş halde bulunduğu öğrenilen İlker Gönen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili incele başlatıldı. 

582 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

İntihar eden doktor İlker Gönen'in, Yenidoğan çetesi davasında örgüt yöneticisi olarak yargılanıyordu.

Gönen hakkında 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9’ar aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yenidoğan Çetesi#İlker Gönen#İntihar

BAKMADAN GEÇME!