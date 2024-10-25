Son dakika... 'Yenidoğan çetesi' iddianamesi kabul edildi

Haberin Devamı

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 22'si tutuklu 47 şüpheliye ilişkin soruşturmada iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

“Yenidoğan suç örgütü” hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca düzenlenen iddianamede, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan müfettiş raporu da yer aldı.

HASTANEDE DOKTOR YOK

Raporda, Ayaz K. isimli bebeğin 26 Kasım 2023’te bir devlet hastanesinde doğduğu, ilk aşamada sağlıklı olan bebekte kalp yetmezliği geliştiği için özel bir hastaneye sevk edildiği, bebeğin sevk edildiği özel hastanenin yoğun bakımının da yetersiz olduğu belirtilerek, “Genel durumu ve solunum sıkıntısı artarak devam eden bebeğe ellerinde devre olmadığı için entübasyon gecikmeli olarak yapılıyor” denildi. Bebeğe sadece şüpheli hemşire Çağla Durmuş’un müdahale ettiği anlatılan raporda, “O sırada hastanede olması gereken Dr. Dursun Eryılmaz hastanede yok. Hasta 24’üncü saatinde ex oluyor (ölüyor)” ifadeleri yer aldı.

Haberin Devamı

BEBEĞİ BESLEMEMİŞLER

Erken doğan bebek Kaya olarak raporda yer alan çocuğun ise öldüğü gece hastanede yenidoğan hemşiresi bile olmadığı, sadece bir hemşire yardımcısının olduğuna dikkat çekildi. Doğumundan 4 gün sonra hayatını kaybeden Havvanur bebeğin de ölüm raporunun bilerek yanlış yazıldığı tespit edildi. Örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Doktor İlker Gönen’in olayı örtbas etmek için ex saatini değiştirdiği ve ölüm sebebini de yanlış yazdığı belirtilen raporda, “Ex olduğunda 200 gram olan bebeğin kısa bağırsak olduğu için değil, beslenmesinde yeterli enerji, protein, fosfor desteği alamadığı için malnütrisyona girdiği tespit edilmiştir” denildi.

PASİF ÖTANAZİ UYGULANMIŞ

Kerem bebeğin ise yoğun bakımda olduğu sırada kalbinin durduğu, uygun şekil ve sürede canlandırma yapılmadığı anlatılan raporda şunlara yer verildi: “Hemşirenin telefonda konuştuğu doktor İlker (hastane dışında) hastaya canlandırma uygulamasına gerek olmadığı, hasta dosyasına 20 dakika canlandırma uygulanmış gibi göstermesinin yeterli olacağını ifade etmiş. Sahte dosya düzenlenmesini istemiş. Hastaya pasif ötanazi uygulanmış.”

Haberin Devamı

FİŞİNİ ÇEKİCEM BAK HAHA DEDEMİN FİŞİ

Çete lideri Fırat Sarı ile Çorlu Reyap Hastanesi hemşiresi Bahar Kanık’ın telefon konuşmaları kan dondurdu:

DOKTOR: Ben gelinceye kadar ölmesin ha!

HEMŞİRE: Sarıkaya’nın (bebeğin adı) fişini çekeceğim he gelmezseniz.

DOKTOR: Haha dedemin fişi (Yerli bir komedi filminden bahsediyor).

"‘BIRAK ÖLSÜN’ DEMİŞLER KANKA"

Doktor yokluğundan bir hemşire yardımcısının müdahale etmek zorunda kaldığı ve bebeğin hayatını kaybetmesine ilişkin bir telefon tapesi de iddianamede yer aldı. İki farklı hemşire arasında geçen telefon görüşmesi kan dondurdu.

Hakan Doğukan Taşçı: Kanka bir tane bebek ölüyordu. Lan gizlice girip iki dakika ‘CPR’ yap çocuğa diyecektim de...

Hüseyin Günerhan: Nerede?

Hakan Doğukan Taşçı: Güneyde.

Haberin Devamı

Hüseyin Günerhan: Güneyden bize ne bırak bebek ölsün ki rahat şikâyet edelim.

Hakan Doğukan Taşçı: Kanka yazık ya çocuk gözümün önünde öldü.

Hüseyin Günerhan: Ne oldu ki nesi varmış?

Hakan Doğukan Taşçı: 28 haftalık. Hoca demiş ki, kayarsa tüpünü çek yaşamaz bu...

Hüseyin Günerhan: Şaka mı yapıyorsun ya hiçbir şey yapmamışlar, ölsün demişler.

İLGİLİ HABER İşbirliği yapılan hastaneler ve tüm detaylar Haberi görüntüle

HAYAT HAKLARI ELLERİNDEN ALINDI

İddianameye giren müfettiş raporunda, “Teorikte hekimin, pratikte ise hemşirenin izlemine bırakılan yüzde 90 yenidoğan bebeğin hayat hakları ellerinden alınmıştır. Değişiklik yapılmadan bu olayların tekrar ve tekrar yaşanacağı kanaatindeyiz” denildi.

İŞ BİRLİĞİ YAPILAN HASTANELER

Akabe Sağlık Tesisleri,

Doğamed Sağlık Hizmetleri,

Ekip Sağlık Hizmetleri,

Güney Hastanesi,

Medilife,

Haberin Devamı

Özel Avcılar Hospital Hastanesi,

Özel Avrupa Şafak Hastanesi,

Özel Bağcılar Medlife Hastanesi,

Özel Doğa Hospital,

Özel İstanbul Şafak Hastanesi,

Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri,

Refik Arslan Sağlık Hizmetleri,

Reyap Sağlık Hizmetleri,

Silivri Kolan Hastanesi,

Yonca Sağlık Hizmetleri,

Medisense Sağlık Hizmetleri,

Gmz Sağlık Hizmetleri,

Özel Reyap İstanbul Hastanesi,

Özel Trg Hospitalist Hastanesi.