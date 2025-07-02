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Son dakika... Yenidoğan çetesi davasında flaş gelişme!

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#Son Dakika#Yenidoğan Çetesi#Tahliye
Son dakika... Yenidoğan çetesi davasında flaş gelişme
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 19:31

Son dakika haberi... Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 19’u tutuklu 57 sanığın yargılandığı davada 5'inci duruşmada mahkeme bazı tutuklu sanıkların adli kontrol şartı ile tahliyesine karar vererek, SGK'den istenen belgelerin beklenmesi amacıyla duruşmayı Eylül ayına erteledi.

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Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya sanık ve taraf avukatları ile çok sayıda izleyici katıldı. Saat 11.00 sıralarında kimlik tespiti ile başlayan duruşmaya 19 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmanın 3'üncü gününda, sanık avukatlarının savunmaları tamamlandı. SGK'ye sanıklardan bir kısmının hangi dönemlerde, hangi kurumlarda çalıştığının tespit edilmesi amacıyla yazı yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, dosya kapsamında tutuklu yargılanan hemşireler Hüseyin G., Nigar K. ve Mehtap S.'nin yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza atmak şeklinde adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Ayrıca bazı tutuksuz sanıkların da adli kontrollerinin kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı Eylül ayına erteledi

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#Son Dakika#Yenidoğan Çetesi#Tahliye

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