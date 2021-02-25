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Ali TİNBEK / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 25.02.2021 - 09:34 | Son Güncelleme:

Son dakika... Yenibosna'da tabur komutanlığında keşif yapan DEAŞ’lı terörist yakalandı

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İstanbul'da Yenibosna'da 20 Şubat'ta saat 02.10'da "Bahçelievler’e askeriyenin yanında ağaca tırmanmış, askeriyeyi gözetleyen şahıs var” ihbarı üzerine harekete geçildi. Askeri bölgenin keşfini yapan DEAŞ'lı terörist yakalandı. Üzerinden terör örgütü DEAŞ ile ilgili dokümanlar da çıkan terörist tutuklandı.

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  • İstanbulda DEAŞlı terörist tabur komutanlığını gözetlerken yakalandı
  • İstanbulda DEAŞlı terörist tabur komutanlığını gözetlerken yakalandı
  • İstanbulda DEAŞlı terörist tabur komutanlığını gözetlerken yakalandı
  • İstanbulda DEAŞlı terörist tabur komutanlığını gözetlerken yakalandı
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20 Şubat'ta saat 02.10 sıralarında Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetleyen bir kişi ihbar üzerine yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Askeriyenin yanında ağaca tırmanmış, askeriyeyi gözetleyen şahıs var" ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, şüpheli Muhammed Yahya E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. DEAŞ'lı olduğu belirlenen teröristin üzerinden DEAŞ ile bağlantılı görseller ve dokümanlar çıktı. Türk vatandaşı Muhammed Yahya E. ,Salı günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada teröristin ağaca çıkıp taburu gözetlemesi güvenlik kamerasına yansıdı. Teröristin bir süre tabur çevresinde dolaştıktan sonra ağaca çıktığı görülüyor.

Son dakika... Yenibosnada tabur komutanlığında keşif yapan DEAŞ’lı terörist yakalandı

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