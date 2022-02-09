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Son dakika: Yenibosna'da nefes kesen kovalamaca! Polis lüks sitenin etrafını sardı

#İstanbul#Yenibosna#Polis
Son dakika: Yenibosnada nefes kesen kovalamaca Polis lüks sitenin etrafını sardı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde Yenibosna D-100 Karayolu'nda polis ile araç içerisindeki şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Polislere ateş açan şüpheliler, Bakırköy'de D-100 kenarında bulunan lüks sitenin bahçesine girdi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

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D-100 Karayolu'nda dur ihtarına uymayan araçtakilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Kaçarken polislere ateş ettikleri de öne sürülen şüpheliler D-100 Karayolu'nun Bakırköy kısmında kalan siteye girdi.

Son dakika: Yenibosnada nefes kesen kovalamaca Polis lüks sitenin etrafını sardı
Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Şüpheliler, otomobili terk etti. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.
Son dakika: Yenibosnada nefes kesen kovalamaca Polis lüks sitenin etrafını sardı
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