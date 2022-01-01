Son dakika... Yeni yılın ilk gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

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EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 16°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyinin yağmurlu, gece saatlerinden sonra kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

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ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

DÜZCE °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

KASTAMONU °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

ÇORUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile gece saatlerinden sonra hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinin, öğle saatlerinden sonra doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

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ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KARS °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı bulutlu

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SİİRT °C, 6°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 10°C

Parçalı bulutlu