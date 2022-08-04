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Son dakika: ÖSYM'nin yeni başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy oldu

#ÖSYM#Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy#Resmi Gazete
Son dakika: ÖSYMnin yeni başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy oldu

Son dakika haberine göre; Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. KPSS'de soruların sızdırıldığı iddialarının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alınmıştı.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. Kararın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Son dakika: ÖSYMnin yeni başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy oldu

3 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMASI

Resmi Gazete'de yayımlanan diğer atama kararlarıyla, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın; Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir; Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar atandı. Atamaların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı aktarıldı.

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PROF. DR ALİ ERSOY KİMDİR?

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ODTÜ Matematik Bölümünden 1996'da mezun oldu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı.

2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapan Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor. Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yaptı.

2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ayrıca 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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