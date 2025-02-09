Son dakika: Yeni haftada hava nasıl olacak? AKOM'dan İstanbul'a 3 gün için kar uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’dan birçok kent için uyarı geldi. Yurt genelinde Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının gelecek hafta da etkisini sürdüreceği ve İstanbul’da yarın yeniden kar yağışı görüleceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Balıkesir çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Hakkari'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yeni haftada Akdeniz'in Batısı, Ege Bölgesi ile İç Anadolu'nun batısı parçalı ve çok bulutlu, kalan kesimler yağışlı geçecek. Yağışların Karadeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu'nun güneyi ile Doğu Akdeniz'de yağmur ve sağanak, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor.

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Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

AKOM'DAN İSTANBUL'A KAR UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi(AKOM) da İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ederken il genelinde sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca 5-8 °C aralığında, kış değerlerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi. AKOM ayrıca pazartesi, salı ve çarşamba günü İstanbul'da karla karışık yağmurun olacağını duyurdu.

Yeni haftada günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 4, İstanbul'da 7, İzmir'de 10, Antalya'da 15, Adana'da 13, Diyarbakır'da 8, Samsun'da 6 derece civarında seyredecek.

Bazı illerde bugün için beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

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Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 4

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 7

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 10

Adana: Parçalı ve az bulutlu 16

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 16

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı 8

Trabzon: Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -3

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 11