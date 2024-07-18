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Son dakika: Yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

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#Metin Kıratlı#Anayasa Mahkemesi#Atama
Son dakika: Yeni atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 00:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Metin Kıratlı Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Hakkı Susmaz Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na atandı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Metin Kıratlı Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Hakkı Susmaz Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na atandı.

Adli Tıp Başkan yardımcısı Tarık Yusuf Uçar görevden alındı. Yerine Ahmet Bensiz atandı.

Tokat Valiliği'ne Abdullah Köklü getirildi.

Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakan Yardımcıları Vedad Gürgen ve Refik Tuzcuoğlu görevden alındı. Yerlerine Ömer Bulut ve Burak Demiralp atandı.

TOKİ Başkanlığı'na da Mustafa Levent Sungur getirildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne Hakan Gedikli, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne Veli Tunçez atandı.

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#Metin Kıratlı#Anayasa Mahkemesi#Atama

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