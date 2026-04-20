Yayın yasağını delen paylaşım yapan 661 hesap sahibi hakkında 72 il soruşturma

#Yayın Yasağı İhlali#Son Dakika Haberleri#Sosyal Medya Soruşturması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2026 14:41

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş saldırıları sonrasında yayın yasağına rağmen kamuoyunda korku ve paniğe yol açan paylaşımlarla ilgili 72 ilde 661 hesap sahibi hakkında soruşturma açıldı. Yapılan soruşturma kapsamında hesap sahiplerinden 68’i tutuklandı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre soruşturma kapsamındaki hesap sahiplerinden 127’si hakkında adli kontrol tedbiri ve 5’i hakkında Çocuk Koruma Kanunu tedbiri uygulandı. Bununla birlikte,117 hesap sahibi ise serbest bırakıldı. 95 hesap sahibi hakkında ise yakalama/tespit çalışmaları ise sürüyor.

Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde gerçekleştirilen okul saldırıları ile ilgili soruşturmalar, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa/Siverek Cumhuriyet Başsavcılıklarınca çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Süreç, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çocuklarımızın güvenliği ve milletimizin huzuruna yönelik hassasiyetleri ve talimatları doğrultusunda, ilgili kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde yürütülmektedir.

