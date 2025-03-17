Son dakika: Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme... BankPozitif yönetimi TMSF'ye devredildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, aralarında BankPozitif Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında olduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 43'ü gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlamalarıyla soruşturuluyor.

BANKPOZİTİF YÖNETİMİ TMSF'YE DEVREDİLDİ

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında el konulan BankPozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

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"BDDK'nın 17.03.2025 tarihli ve 11176 sayılı Kararı ile; Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (Banka) nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Bankanın, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. mülkiyetinde bulunan %79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir."