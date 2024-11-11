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Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil dahil 20 kişi hakkında gözaltı kararı

Güncelleme Tarihi:

#Yasa Dışı Bahis#Serdar Ortaç#Mehmet Ali Erbil
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 10:59

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin, diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Polis ekiplerinin Serdar Ortaç'ı arama çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

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#Yasa Dışı Bahis#Serdar Ortaç#Mehmet Ali Erbil

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