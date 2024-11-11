Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil dahil 20 kişi hakkında gözaltı kararı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin, diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Polis ekiplerinin Serdar Ortaç'ı arama çalışmaları devam ettiği öğrenildi.