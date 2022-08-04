Son dakika... YAŞ kararları açıklandı! Genelkurmay Başkanı Güler'in görev süresi uzatıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

Toplantı sonrası alınan kararları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı.

İşte Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları...

"16 general amiral ve amiral üst rütbeye yükselmiştir. 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatılmıştır. 38 general ve amiral kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edilmiştir."

"Orgeneral Yaşar Güler'in yaş haddi ve görev süresi bir yıl uzatıldı. Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları emekliye sevk edildiğinden Org. Atilla Gülhan Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır. Listenin tamamı Cumhurbaşkanlığı web sitesinde yayınlanacak."

BALIKLI RUM HASTANESİ'NDEKİ YANGIN

Hastanede yangın meydana geldi. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla olaya derhal müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralı yok. Hastalar hızlı şekilde tahliye edildi. 80'e yakın hasta başka hastaneye sevk ediliyor, burada bakımları yapılmaya devam edecek. Hastalarımızın mağdur olmaması için tedbirler alındı. Yangın sona erdikten sonra tarihi hastanenin restorasyon çalışmaları ivedilikle yapılacak.

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ŞURA ÖNCESİ ANITKABİR ZİYARETİ

Şura toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve "Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti kritik bir dönemde bölgesinin istikrar ve güven abidesi olarak yükselişini sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.