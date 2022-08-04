Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... YAŞ kararları açıklandı! Genelkurmay Başkanı Güler'in görev süresi uzatıldı

Güncelleme: 7 dk önce

#YAŞ#Yüksek Askeri Şura#İbrahim Kalın
Son dakika... YAŞ kararları açıklandı Genelkurmay Başkanı Gülerin görev süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın YAŞ kararlarını açıkladı. Alınan karara göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir yıl uzatılırken, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları dahil 38 general ve amiral emekliye sevk edildi. 16 general ve amiral de bir üst rütbeye yükseltildi. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

Toplantı sonrası alınan kararları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı.

İşte Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları...

"16 general amiral ve amiral üst rütbeye yükselmiştir. 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatılmıştır. 38 general ve amiral kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edilmiştir."

"Orgeneral Yaşar Güler'in yaş haddi ve görev süresi bir yıl uzatıldı. Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları emekliye sevk edildiğinden Org. Atilla Gülhan Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır. Listenin tamamı Cumhurbaşkanlığı web sitesinde yayınlanacak."

BALIKLI RUM HASTANESİ'NDEKİ YANGIN

Hastanede yangın meydana geldi. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla olaya derhal müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralı yok. Hastalar hızlı şekilde tahliye edildi. 80'e yakın hasta başka hastaneye sevk ediliyor, burada bakımları yapılmaya devam edecek. Hastalarımızın mağdur olmaması için tedbirler alındı. Yangın sona erdikten sonra tarihi hastanenin restorasyon çalışmaları ivedilikle yapılacak. 

Haberin Devamı

 

ŞURA ÖNCESİ ANITKABİR ZİYARETİ

Şura toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve "Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti kritik bir dönemde bölgesinin istikrar ve güven abidesi olarak yükselişini sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

 

Gözden Kaçmasın

Balıklı Rum Hastanesinde büyük yangın Alevler hızla büyüdü: Hastalar tahliye edildiBalıklı Rum Hastanesi'nde büyük yangın! Alevler hızla büyüdü: Hastalar tahliye edildiHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#YAŞ#Yüksek Askeri Şura#İbrahim Kalın

BAKMADAN GEÇME!

Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor

Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor?

#Sivrisinek
Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış Ocak 2023e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış! 'Ocak 2023'e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman'

#Emlak
Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

#Ohio

BAKMADAN GEÇME!

Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor

Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor?

#Sivrisinek
Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış Ocak 2023e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış! 'Ocak 2023'e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman'

#Emlak
Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

#Ohio