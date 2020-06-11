Son dakika... Yargıtay'dan Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesi ile ilgili flaş karar

Yargıtay'dan son dakika kararı geldi. Derik Kaymakamı Safitürk'ün şehit edilmesi davasında Şerif Mesutoğlu'nun 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasını onanırken Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararında, Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesinin, PKK'nın amacına yönelik olarak gerçekleştirildiği belirtildi.



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