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AA
Haber Giriş: 11.06.2020 - 13:52,Son Güncelleme:

Son dakika... Yargıtay'dan Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesi ile ilgili flaş karar

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Son dakika... Yargıtay'dan Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesi ile ilgili flaş karar
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Yargıtay, Derik Kaymakamı Safitürk'ün şehit edilmesi davasında Şerif Mesutoğlu'nun 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasını onadı. Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararında, Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesinin, PKK'nın amacına yönelik olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Yargıtay'dan son dakika kararı geldi. Derik Kaymakamı Safitürk'ün şehit edilmesi davasında Şerif Mesutoğlu'nun 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasını onanırken Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararında, Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesinin, PKK'nın amacına yönelik olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Ayrıntılar birazdan...

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