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Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 19.12.2020 - 11:18 | Son Güncelleme:

Son dakika... Yardım paralarını nasıl çaldığını gösterdi!

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Son dakika... Yardım paralarını nasıl çaldığını gösterdi!
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Bursa'da A.A.’nın (56) bir camideki yardım kutusunda toplanan paraları ucunda kıskaç olan çubuk ile çaldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi. A.A., polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, perşembe günü, Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi’ndeki Aynalı Hoca Tabip Camii’nde meydana geldi. Kimsenin olmadığı sırada namaz kılma bahanesiyle camiye giren şüpheli, yardım kutusundaki paraları ucunda kıskaç olan çubukla çaldı. Güvenlik kameralarını izleyen cami görevlileri, hırsızlığı fark edip, polisi aradı.

Son dakika... Yardım paralarını nasıl çaldığını gösterdi

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ile Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin aynı suçtan çok sayıda suç kaydı bulunan A.A. olduğu belirlendi.

Son dakika... Yardım paralarını nasıl çaldığını gösterdi

A.A. kısa süre sonra güven timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, polis ekiplerine çubuğu nasıl kullandığını gösterdi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor. 

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