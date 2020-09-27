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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 27.09.2020 - 12:30 | Son Güncelleme:

Son dakika... Yaptığı çok tepki çekmişti! Yakalandı

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Antalya'da giydiği dar paça pantolon ile yol kenarında oturup havaya ateş eden maganda yakalandı. Otomobilini otoyol kenarına park edip oturduğu portatif sandalye üzerinden tabancayla art arda havaya ateş eden H.U. jandarmaya teslim edildi. H.U. hakkında cezai işlem uygulanacak.

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  • Otoyol kenarında oturup havaya ateş açan sürücü yakalandı
  • Otoyol kenarında oturup havaya ateş açan sürücü yakalandı
  • Otoyol kenarında oturup havaya ateş açan sürücü yakalandı
  • Otoyol kenarında oturup havaya ateş açan sürücü yakalandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde 07 AKC 609 plakalı lüks otomobilini otoyol kenarındaki emniyet şeridine park eden H.U. adlı sürücünün tabancayla art arda ateş etmesi tepkiye neden oldu. Park ettiği otomobilin yanına koyduğu portatif sandalyeye oturduğu görülen H.U., bu sırada belinden tabancasını çıkartıp aracının açılı tavanı kapanırken art arda 6 kez havaya ateş etti. Aracın tavanı kapanırken Türk bayrağının da tavana asılı olduğu görüldü. Görüntüler sosyal medyada yoğun tepkiye neden oldu.

Konunun medyaya yansımasının ardından harekete geçen polis ekipleri, H.U.'yu yakalayıp Kepez İlçe Jandarma ekiplerine teslim etti. H.U. hakkında 'meskun mahalde silahla ateş etmek' suçundan işlem yapılacak.

Son dakika... Yaptığı çok tepki çekmişti Yakalandı

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