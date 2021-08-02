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TÃ¼rkiye'de Ã§ok sayÄ±da noktada orman yangÄ±nlarÄ±yla mÃ¼cadele sÃ¼rÃ¼yor. An itibariyle ElazÄ±ÄŸ, AydÄ±n, Adana, Antalya, MuÄŸla, Denizli ve Isparta'da orman yangÄ±nlarÄ± devam ediyor. Tunceli'nin Hozat ilÃ§esindeki yangÄ±n ise Ã¶ÄŸle saatlerinde kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°ÅŸte, ElazÄ±ÄŸ Adana, Bodrum, Manavgat, Marmaris, Milas, Denizli ve Isparta'daki yangÄ±nlardan son dakika geliÅŸmeleri...

SAAT - 22:10Â YANGIN HAVUZLARI ORMANI KURTARDI



Ä°zmir'in Gaziemir ilÃ§esi SarnÄ±Ã§ Semti AtatÃ¼rk Mahallesi'nde sÃ¶ndÃ¼rme helikopteri ormanlÄ±k alanÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgedeki 5 kilometrelik alan iÃ§erisindeki 5 noktada bulunan yangÄ±n havuzlarÄ±ndan su alarak alevlere 10 sorti yaptÄ±. BÃ¶ylelikle zamanÄ±nda mÃ¼dahale ile hava kararmadan, kÄ±sa sÃ¼rede yangÄ±na mÃ¼dahale edilerek, alevler daha fazla bÃ¼yÃ¼meden Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilip, mezarlÄ±ÄŸa sÄ±Ã§ramadan sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.





SAAT - 22:05Â Â 10 KÄ°ÅžÄ° DUMANDAN ETKÄ°LENDÄ°, 15 EV HASAR GÃ–RDÃœ



Isparta'nÄ±n SÃ¼tÃ§Ã¼ler ilÃ§esindeki yangÄ±nda sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lan 10 kiÅŸi dumandan etkilendi. BÃ¶lgedeki saÄŸlÄ±k ekipleri, vatandaÅŸlarÄ± mÃ¼dahale etti.

Ã‡andÄ±r, YÄ±ldÄ±z, Camili mahallerinde yaklaÅŸÄ±k 15 ev hasar gÃ¶rdÃ¼. Evinin yandÄ±ÄŸÄ±nÄ± zanneden bir kadÄ±n, aÄŸÄ±t yaktÄ±.



SAAT - 22:00 YangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Denizli Valisi Ali Fuat AtikAtik, â€œCiÄŸerlerimiz yanÄ±yor. KaÃ§ hektarÄ±n zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hakkÄ±nda bir Ã¶lÃ§Ã¼m yapÄ±lamadÄ±. Tamamen yangÄ±nÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesine yoÄŸunlaÅŸtÄ±k. Allah nasip ederse de en kÄ±sa sÃ¼rede kontrol altÄ±na alacaÄŸÄ±z." dedi.

Denizli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Osman Zolan da yangÄ±n bÃ¶lgesinin coÄŸrafi anlamda zor bir yer olduÄŸunu, tÃ¼m belediye ekiplerinin ve vatandaÅŸlarÄ±n yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in seferber olduÄŸunu ifade etti.

SAAT - 21:25 TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli, MuÄŸla'nÄ±n Seydikemer ilÃ§esindeki yangÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

SAAT - 21:05 Antalya'nÄ±n GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ ilÃ§esinde yerleÅŸim yerlerini tehdit eden yangÄ±n, uÃ§ak ve helikopterlerin mÃ¼dahalesiyle kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.

SAAT - 20:50 BAKAN PAKDEMÄ°RLÄ° SON DURUMU PAYLAÅžTI



TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabÄ±ndan 6 ilde devam eden orman yangÄ±nlarÄ±yla ilgili son durumu aÃ§Ä±kladÄ±. Pakdemirli paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "OrmanÄ±n KahramanlarÄ±nÄ±n 6 ilde, 13 farklÄ± yangÄ±nla olan mÃ¼cadelesi devam ediyor. An itibarÄ±yla devam eden yangÄ±nlarda toplam 16 uÃ§ak, 9 Ä°HA, 51 helikopter, 1 insansÄ±z helikopter, 805 arazÃ¶z ve su tankeri, 150 iÅŸ makinasÄ± ile 5200 personelimiz gÃ¶rev yapÄ±yor" ifadelerini kullandÄ±



SAAT - 20:05 DEMREâ€™DE DAÄžLIK ALANDA YANGIN

Antalyaâ€™nÄ±n Demre ilÃ§esine baÄŸlÄ± Davazlar Mahallesi Divle mevkiindeki daÄŸlÄ±k alanda, akÅŸam saatlerinde orman yangÄ±nÄ± baÅŸladÄ±. YangÄ±n yerine ulaÅŸmak Ã§ok zor olduÄŸu iÃ§in karadan mÃ¼dahale edilemiyor. MÃ¼dahale iÃ§in yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme helikopteri bekleniyor.





SAAT - 19:35 Ä°ZMÄ°R'DE ORMAN YANGINI!



Ä°zmirâ€™in Gaziemir ilÃ§esi SarnÄ±Ã§ Mahallesiâ€™nde, saat 18.30 sÄ±ralarÄ±nda ormanlÄ±k alanda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Alevleri fark eden Ã§evredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye Ä°zmir Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve itfaiyeye baÄŸlÄ± Ã§ok sayÄ±da ekip sevk edildi. Ekiplerin yangÄ±na havadan ve karadan mÃ¼dahalesi sÃ¼rÃ¼yor.



SAAT - 19:19Â ADANA'DA TEDBÄ°R AMAÃ‡LI MAHALLE BOÅžALTILDI



Adanaâ€™nÄ±n merkez Ã‡ukurova ilÃ§esi KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§Ä±nar Mahallesiâ€™nde Ã§Ä±kan yangÄ±na helikopterlerle havadan arazÃ¶zlerle karadan mÃ¼dahale devam ediyor. Alevlerin tehdit ettiÄŸi KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§Ä±nar Mahallesi ise kÄ±rsal kesimindeki evler tedbir amaÃ§lÄ± boÅŸaltÄ±ldÄ±. AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri de bÃ¶lgedeki sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na destek verdi.



SAAT - 19:00 UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± KaraismailoÄŸlu, "(GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ) Kent merkezine yaklaÅŸmÄ±ÅŸ olan yangÄ±n bertaraf edildi, kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±, soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor." ifadelerini kullandÄ±.

SAAT - 18:40Â CUMHURBAÅžKANLIÄžI, YANGIN BÃ–LGELERÄ°NDEKÄ° MÃœCADELENÄ°N BÄ°LANÃ‡OSUNU AÃ‡IKLADI



CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'nin farklÄ± bÃ¶lgelerindeki orman yangÄ±nlarÄ± sonrasÄ±nda baÅŸlatÄ±lan 5 gÃ¼nlÃ¼k Ã§alÄ±ÅŸmalara yÃ¶nelik verileri paylaÅŸtÄ±. 35 ildeki 138 orman yangÄ±nÄ±ndan 129'u kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, yangÄ±nlara 16 uÃ§ak, 9 insansÄ±z hava aracÄ±, 52 helikopter, 850 arazÃ¶z ve su tankeri, 150 iÅŸ makinesi, 13 tÄ±r, 129 itfaiye aracÄ±, 11 ekskavatÃ¶r, 57 ambulans, 16 UMKE aracÄ±, 5 bin 200 personel, 456 saÄŸlÄ±k personeli ile mÃ¼dahale edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±



SAAT - 18:10 AYDIN'DA Ã‡IKAN YANGIN KAVAKLIDERE'YE SIÃ‡RADI



AydÄ±n'Ä±n BozdoÄŸan ilÃ§esinde Ã§Ä±kan orman yangÄ±nÄ± rÃ¼zgarÄ±n etkisiyle bÃ¼yÃ¼yÃ¼p, MuÄŸla il sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki KavaklÄ±dere ilÃ§esine de sÄ±Ã§radÄ±. Harmanbelen GÃ¶ncÃ¼ler ve OrtakÃ¶y mahallelerinin tahliye edilmesine karar verildi. Alevler 3 mahalleye giden yollarÄ± da kapattÄ±ÄŸÄ± iÃ§in takviye olarak gÃ¶nderilen ekiplerin de bÃ¶lgeye ulaÅŸmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ektiÄŸi bildirildi.

SAAT 17:55 -Â MANAVGAT'TA 2 MAHALLE TEHDÄ°T ALTINDA

Manavgat ilÃ§esinin batÄ± tarafÄ±ndaki Ã‡ardak Mahallesi ile BeydiÄŸin Mahallesi arasÄ±ndaki ormanlÄ±k alan bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de yanarken, BeydiÄŸin'deki yerleÅŸim alanlarÄ±na orman ve itfaiye ekiplerinin yoÄŸun mÃ¼cadelesi sonucu giriÅŸi engellendi. Ancak daÄŸlÄ±k alandaki mahallenin ormana yakÄ±n kÄ±smÄ±ndaki Ã¼Ã§ ev yangÄ±nda zarar gÃ¶rdÃ¼. YangÄ±n rÃ¼zgarÄ±n da etkisiyle BeydiÄŸin'den Ã‡ardak ve KÄ±zÄ±ldaÄŸ mahallelerine doÄŸru ilerliyor. YangÄ±n Ã§am aÄŸaÃ§larÄ±yla kaplÄ± ormanda hÄ±zla yayÄ±lÄ±yor.

SAAT 17:40 - UÅŸak'Ä±n SivaslÄ± ilÃ§esinde ormanlÄ±k alanda Ã§Ä±kan yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.Â SoÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi yangÄ±nda, yaklaÅŸÄ±k 3 hektarlÄ±k ormanlÄ±k alanÄ±n zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.



SAAT 17:35 - MuÄŸla'nÄ±n Seydikemer ilÃ§esinde Ã§Ä±kan yangÄ±n zeytin bahÃ§elerine ulaÅŸtÄ±.

KabaaÄŸaÃ§ Mahallesi'nde yerleÅŸim yerlerine yakÄ±n bÃ¶lgede devam eden yangÄ±na, havadan ve karadan mÃ¼dahale ediliyor. Mahalle sakinleri traktÃ¶rlerine baÄŸladÄ±klarÄ± ilaÃ§ makinelerindeki suyu sÄ±karak, sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na destek veriyor.

SAAT 17:30 - Denizli'nin Buldan ilÃ§esinde rÃ¼zgarÄ±n etkisiyle yayÄ±lan yangÄ±n, TÃ¼rlÃ¼bey Mahallesi'ndeki evlere doÄŸru yaklaÅŸtÄ±. VatandaÅŸlardan anonslarla tedbir amacÄ±yla bÃ¶lgeyi boÅŸaltmasÄ± talep edildi. VatandaÅŸlar, evlerini boÅŸaltmaya baÅŸladÄ±.

SAAT 17:25 - ElazÄ±ÄŸ'Ä±n ArÄ±cak ilÃ§esinde yaklaÅŸÄ±k 20 dÃ¶nÃ¼m alanda Ã§Ä±kan yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.



SAAT 17:20 - Adana'da tarlada baÅŸlayÄ±p ormanlÄ±k alana sÄ±Ã§rayan yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Polis anonslar yaparak yerleÅŸim yerlerinin boÅŸaltÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸti. Alevler, kuvvetli rÃ¼zgarÄ±n da etkisiyle boÅŸaltÄ±lan bazÄ± yerleÅŸim yerlerine de sÄ±Ã§radÄ±.

SAAT 17:10 - AydÄ±n'Ä±n BozdoÄŸan ilÃ§esinde Ã§Ä±kan orman yangÄ±nÄ±na mÃ¼dahale ediliyor.

BaÅŸalan Mahallesindeki ormanlÄ±k alandan yÃ¼kselen dumanÄ± fark eden vatandaÅŸlar, durumu itfaiye ve Orman Ä°ÅŸletme ÅžefliÄŸine bildirdi. YangÄ±na Orman Ä°ÅŸletme MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± arazÃ¶zler ve BozdoÄŸan Belediyesine ait iÅŸ makineleriyle mÃ¼dahale ediliyor. AyrÄ±ca bÃ¶lgede bulunan mermer fabrikalarÄ±ndaki kepÃ§elerde yangÄ±nÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in kullanÄ±lÄ±yor. VatandaÅŸlar da sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na destek verdi. Â



BozdoÄŸan Belediye BaÅŸkanÄ± Ufuk AltÄ±ntaÅŸ, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada yangÄ±nÄ±n rÃ¼zgarÄ±n etkisiyle bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "Ä°nÅŸallah kontrol altÄ±na alÄ±nacak. Belediyenin her tÃ¼rlÃ¼ imkanÄ±yla seferber olduk." dedi.

SAAT 17:00 - Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum, Antalya'nÄ±n Manavgat ilÃ§esinde 2 bin 725 binada 1777 baÄŸÄ±msÄ±z birim ile MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilÃ§esinde 109 binanÄ±n aÄŸÄ±r hasarlÄ±, acil yÄ±kÄ±lacak ve yÄ±kÄ±k olduÄŸunun tespit edildiÄŸini belirtti.

SAAT 16:25 -Â GÃœNDOÄžMUÅž TAHLÄ°YE EDÄ°LÄ°YOR

Antalya'da yangÄ±nÄ±n yaklaÅŸmasÄ± Ã¼zerine 2 bin 100 nÃ¼fuslu GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ ilÃ§esinin tahliye edilmesine karar verildi. Ä°lÃ§edeki camilerden tahliye anonslarÄ± yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Alevler ilÃ§e merkezine Ã§ok yaklaÅŸtÄ±.

OrtakonuÅŸ Mahallesi'ndeki ormanlÄ±k alanda 29 Temmuz'da Ã§Ä±kan yangÄ±n rÃ¼zgarÄ±n etkisiyle yayÄ±ldÄ±. Sarp bÃ¶lgede yer aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in alevlere mÃ¼dahale gÃ¼Ã§lÃ¼kle yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor.Â YÃ¼ksek sÄ±caklÄ±k, dÃ¼ÅŸÃ¼k nem ve kuvvetli rÃ¼zgar nedeniyle yayÄ±lan alevler, OrtakonuÅŸ'un yanÄ± sÄ±ra rÃ¼zgarÄ±n da etkisiyle Ã‡arÄ±zÃ¶zÃ¼, Senir, NaraÄŸacÄ±, Balkaya ve ÃœmÃ¼tlÃ¼ mahallerine sÄ±Ã§radÄ±. Alevler ilÃ§e merkezini de tehdit ettiÄŸi iÃ§in tedbir amaÃ§lÄ± boÅŸaltÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik cami hoparlÃ¶rÃ¼nden anonslar yapÄ±ldÄ±. BÃ¶lgede gÃ¶rev yapan jandarma ve polis ekipleri de tahliyelerin hÄ±zlÄ± ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtirilmesi iÃ§in Ã§aba sarf ediyor. Â BazÄ± vatandaÅŸlar kendi imkanlarÄ±yla evlerinden ayrÄ±lÄ±yor. Ä°lÃ§ede yardÄ±m faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼ren KÄ±zÄ±lay, AFAD, Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi gibi kuruluÅŸlar da ekipmanlarÄ±nÄ± topladÄ±. Â Ä°lÃ§e merkezine doÄŸru ilerleyen alevlere havadan ve karadan mÃ¼dahale ediliyor. Â





SAAT 16:20 -Â Â Isparta'nÄ±n SÃ¼tÃ§Ã¼ler ilÃ§esine baÄŸlÄ± YazÄ±lÄ± Kanyon Milli Park alanÄ±nda Ã¶ÄŸle saatlerinde baÅŸlayan orman yangÄ±nÄ±nÄ±n ilerlediÄŸi belirtildi. 2 yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme helikopteri ve 2 uÃ§aÄŸÄ±n yanÄ± sÄ±ra itfaiye araÃ§larÄ±, arazÃ¶zler ile yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme tanklarÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalara askeri personel de destek veriyor.

YangÄ±n nedeniyle Isparta- Antalya kara yolu da ulaÅŸÄ±ma kapatÄ±larak, AÄŸlasun- Bucak Ã¼zerinden geÃ§iÅŸlere izin veriliyor. Isparta'dan gÄ±da ve su takviyesi iÃ§in bÃ¶lgeye akÄ±n edenlerin araÃ§larÄ±nÄ±n geÃ§iÅŸine de izin verilmiyor.

Alevlerin YÄ±ldÄ±z Mahallesi'ndeki yerleÅŸim yerlerine kadar ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, bÃ¶lgenin tahliye edildiÄŸi belirtildi. BÃ¶lgede saatte hÄ±zÄ± 40 kilometreyi bulan rÃ¼zgar ise Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± olumsuz etkiliyor.

SAAT 16: 16 -Â ElazÄ±ÄŸ'Ä±n ArÄ±cak ilÃ§esine baÄŸlÄ± BÃ¼kardi beldesinde orman yangÄ±nÄ± Ã§Ä±ktÄ±. ArÄ±cak Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaÅŸlarÄ±n mÃ¼dahale ettiÄŸi yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±rken, sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.



SAAT 16:10 -Â Manavgat ve Ã§evre illerinde birÃ§ok mahallede hem ormanlÄ±k alan hem de yerleÅŸim alanlarÄ± yanarken, 6Â gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼reÃ§te toplam yanan alan miktarÄ±, Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkililerinin tahminlerine gÃ¶re 50 bin hektara yaklaÅŸtÄ±.

37 MAHALLE TAHLÄ°YE EDÄ°LDÄ°

BugÃ¼ne kadar 4 ilÃ§ede 54 mahallenin etkilendiÄŸi yangÄ±nda, 37 mahalle tahliye edildi. YangÄ±nda 31 bin 200 dekar meyve bahÃ§esi ve seralardan oluÅŸan tarÄ±m alanÄ± da zarar gÃ¶rdÃ¼. AyrÄ±ca Ã§oÄŸu evlerden oluÅŸan 2 bin 800 yapÄ± da yangÄ±ndan etkilendi. Ã‡ok sayÄ±da bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ ve kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸÄ±n yanÄ± sÄ±ra binlerce yaban hayvanÄ±nÄ±n da Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ yangÄ±nda kayÄ±plar, her geÃ§en gÃ¼n yÃ¼kseliyor.

SAAT 16:05 - Adana'da tarlada baÅŸlayÄ±p ormanlÄ±k alana sÄ±Ã§rayan yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Alevlerin tehdit ettiÄŸi Bozcalar Mahallesi'nde Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatan polis, anonslar yaparak yerleÅŸim yerinin boÅŸaltÄ±lmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu. Ekiplerin yÃ¶nlendirmesiyle Ã§evredeki yerleÅŸim yerleri tedbir amaÃ§lÄ± boÅŸaltÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Â







SAAT 16:00 -Â Antalya'nÄ±n GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ ilÃ§esindeki orman yangÄ±nÄ±na havadan ve karadan mÃ¼dahale devam ediyor.



SAAT 15: 57 -Â MuÄŸla'nÄ±n KavaklÄ±dere ilÃ§esinde Ã§Ä±kan orman yangÄ±nÄ±na mÃ¼dahale ediliyor.



SAAT 15:45 -Â Â Antalya Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ãœnal HÃ¼lÃ¼r, kentteki orman yangÄ±nlarÄ±ndan etkilenen 555 kiÅŸiden 538'inin taburcu edildiÄŸini, 10 kiÅŸinin ise tedavisinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.

SAAT 15:30 - MuÄŸla'nÄ±n Seydikemer ilÃ§esindeki orman yangÄ±nÄ± nedeniyle Fethiye ilÃ§esinde yapÄ±lan yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ uÃ§uÅŸlarÄ± durduruldu.

BÃ¶lgede devam eden yangÄ±nlara mÃ¼dahale eden hava araÃ§larÄ±nÄ±n Ã–lÃ¼deniz'den su almasÄ± dolayÄ±sÄ±yla tedbir amaÃ§lÄ± uÃ§uÅŸlara ara verildi.



SAAT 15:29 -Â Adana'da Ã‡ukurova ile KaraisalÄ± ilÃ§eleri sÄ±nÄ±rÄ±ndaki KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§Ä±nar Mahallesi'nde, saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda, henÃ¼z belirlenemeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. RÃ¼zgarÄ±n da etkisiyle kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yen yangÄ±na, Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince karadan ve havadan mÃ¼dahale ediliyor.

SAAT 15:15 - TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli, yangÄ±nlarla ilgili son durumu paylaÅŸtÄ±. Pakdemirli, ''Son 6 gÃ¼nde, 31 ilde 129 yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na aldÄ±k. Antalya, MuÄŸla, Isparta ve Denizli olmak Ã¼zere 4 ilde 9 yangÄ±nla mÃ¼cadelemiz aralÄ±ksÄ±z devam ediyor'' dedi.



SAAT 14:50 - Denizli'nin Buldan ilÃ§esinde Ã§Ä±kan orman yangÄ±nÄ±nÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesine Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.



TÃ¼rlÃ¼bey Mahallesi yakÄ±nlarÄ±ndaki ormanlÄ±k alanda henÃ¼z belirlenemeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye Denizli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi itfaiye ve Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri sevk edildi.Â Ekiplerin yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.







SAAT 14:40 -ÂTunceli'nin Hozat ilÃ§esinde, Ã¼Ã§ gÃ¼n Ã¶nce baÅŸlayan ve kontrol altÄ±na alÄ±nan Ã¶rtÃ¼ yangÄ±nÄ±nÄ± soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi bildirildi.



Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ilÃ§edeki YenibaÅŸ bÃ¶lgesinde bir sÃ¼re Ã¶nce baÅŸlayan Ã¶rtÃ¼ yangÄ±nÄ±nÄ±n, kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.Â Ekiplerin ulaÅŸÄ±lmasÄ± zor bir alanda soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ettiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, "YangÄ±na cesaretle mÃ¼dahale eden Orman Ä°ÅŸletme MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ä°l Ã–zel Ä°daresi ekiplerimize ve jandarma ile emniyet gÃ¶revlilerimize, belediyelerimizin itfaiye teÅŸkilatlarÄ±na, saÄŸlÄ±k mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ze ve emeÄŸi geÃ§en herkese teÅŸekkÃ¼r ediyoruz." ifadesine yer verildi. Â

SAAT 13.40 -Â Manavgat'Ä±n Ã‡ardak Mahallesi BeydiÄŸin mevkiindeki daÄŸlÄ±k alanda Ã§Ä±kan yangÄ±n devam ediyor. Karadan mÃ¼dahale edilemeyen yangÄ±na havadan mÃ¼dahale yapÄ±lÄ±rken, vatandaÅŸÄ±n tedirgin bekleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor.



Manavgat'taki yangÄ±n gÃ¼nlerdir devam ediyor... GÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu

SAAT 13:30 -Â Kastamonu'nun AraÃ§ ilÃ§esinde, ormanlÄ±k alanda Ã§Ä±kan Ã¶rtÃ¼ yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.



Ä°lÃ§eye baÄŸlÄ± Olucak kÃ¶yÃ¼ ormanlÄ±k alanÄ±nda, henÃ¼z belirlenemeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ekiplerin hÄ±zlÄ± mÃ¼dahalesi sonucu kontrol altÄ±na alÄ±nan yangÄ±nda, 5 dekarlÄ±k ormanlÄ±k alan zarar gÃ¶rdÃ¼.Â

SAAT 13:28 - Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu yangÄ±nlarÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedenini araÅŸtÄ±rmak iÃ§in Ã¶zel ekip kurulduÄŸunu belirterek, ''300'e yakÄ±n ihbar geldi. Bu ihbarlarÄ±n hepsiyle tek tek ilgileniyoruz'' dedi.

SAAT 12.55 - Bakan Pakdemirli:Â GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ yangÄ±nÄ± devam ediyor, Manavgat devam ediyor, GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ'un tahliye edilmesi sÃ¶z konusu.Tunceli Hozat yeni bilgi geldi, ÅŸu anda kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. Åžu anda ana odak olarak MuÄŸla ve Antalya yangÄ±nlarÄ± devam ediyor.

SAAT 12.45 - Isparta'nÄ±n SÃ¼tÃ§Ã¼ler ilÃ§esinde Ã§Ä±kan orman yangÄ±nÄ±na mÃ¼dahale ediliyor.

Ã‡andÄ±r KÃ¶yÃ¼ YazÄ±lÄ± Kanyon Tabiat ParkÄ± mevkisindeki ormanlÄ±k alanda, henÃ¼z belirlenemeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. RÃ¼zgarÄ±n da etkisiyle kÄ±sa sÃ¼rede yayÄ±lan alevlere mÃ¼dahale iÃ§in bÃ¶lgeye ekipler sevk edildi. YangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

SAAT 12:20 -Â Manavgat'ta hem havadan hem de karadan mÃ¼dahalenin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ yangÄ±n iÃ§in TÃ¼rkiye'nin birÃ§ok noktasÄ±ndan ekipler, destek iÃ§in geldi. Rusya, Ukrayna, Moldova, Ä°ran ve GÃ¼rcistan'dan gelen helikopterler, yangÄ±nla mÃ¼cadelede kolaylÄ±k saÄŸlÄ±yor. Helikopterler, yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme faaliyetlerine sabahÄ±n erken saatlerinde baÅŸlayÄ±p hava kararana kadar devam ediyor. Hava kararÄ±nca ikmal ve bakÄ±m iÃ§in de 'yuva' denilen Ulualan YangÄ±n YÃ¶netim Merkezi'ne geliyor. Burada pilotlar dinlenirken, helikopterlerin ise bakÄ±m ve ikmalleri yapÄ±lÄ±yor. Pilotlar, kendi aralarÄ±nda Ulualan YangÄ±n YÃ¶netim Merkezi'ne 'yuva', helikopterlere ise 'ateÅŸ kuÅŸu' diye hitap ediyor. 'AteÅŸ kuÅŸlarÄ±' devasa gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriyle pistte yer alÄ±yor.Â Â TÃ¼rk pilotlarla birlikte Rus ve UkraynalÄ± pilotlar da gÃ¶rev alarak yangÄ±nla mÃ¼cadele ediyor. Denizli'den geldiÄŸini belirten pilot Seyrani Girok, yer ve hava ekibinin canla baÅŸla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. YangÄ±nÄ±n Ã¼stesinden geleceklerini belirten Girok, "Ã–nceliÄŸimiz insanlarÄ±n canlarÄ±nÄ±, evlerini kurtarmak. OrmanlarÄ±nÄ± da kurtarmak istiyoruz. 3 gÃ¼n iÃ§inde yangÄ±nlarÄ± tamamen sÃ¶ndÃ¼rmek istiyoruz. BaÅŸaracaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yoruz. Adana ve Marmaris yangÄ±nÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rÃ¼p buraya geldim. Ä°nÅŸallah bunu da sÃ¶ndÃ¼receÄŸiz" dedi.





SAAT 11:50 -Â Â MuÄŸla'nÄ±n Seydikemer ilÃ§esindeki orman yangÄ±nÄ± yeniden baÅŸladÄ±.

Arifler Mahallesi'ndeki ormanlÄ±k alanda dÃ¼n Ã¶ÄŸleden sonra baÅŸlayan ve gece saatlerinde etkili mÃ¼dahaleyle kontrol altÄ±na alÄ±nan yangÄ±n, sabah saatlerinde yeniden alevlendi.Â Alevlerin yerleÅŸim alanÄ±na sÄ±Ã§rama ihtimaline karÅŸÄ± mahalle sakinleri uyarÄ±ldÄ±. Arifler Mahallesi'ndeki yangÄ±n, rÃ¼zgarÄ±n etkisiyle Ã‡ukurincir Mahallesi'ne kadar ulaÅŸtÄ±.Â YangÄ±na havadan ve karadan Ã§ok sayÄ±da yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme aracÄ±yla mÃ¼dahale edildi. Ã‡ukurincir Mahallesi'ndeki yangÄ±n kÄ±smen kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. Arifler Mahallesi'ndeki yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ise sÃ¼rÃ¼yor.

SAAT 11:30 -Â Alanya'da GÃ¼zelbaÄŸ ve BayÄ±r mahalleleri iÃ§in dÃ¼n akÅŸam saatlerinde yangÄ±nÄ±n yerleÅŸim yerlerine yaklaÅŸmasÄ± nedeniyle tahliye kararÄ± verildi.

Alanya Belediye BaÅŸkanÄ± Adem Murat YÃ¼cel, tahliye kararÄ±yla evlerini boÅŸaltmak zorunda kalan ve kalacak yeri olmayan vatandaÅŸlar iÃ§in GÃ¼ney HÃ¼ddoÄŸlu DÃ¼ÄŸÃ¼n Salonu, Nebahat Åžifa Ã–ÄŸrenci Yurdu ve Oba KÄ±z Ã–ÄŸrenci Yurdunu hazÄ±rlattÄ±. VatandaÅŸlar, belediye otobÃ¼sleri, TIR ve kamyonlarla riskli bÃ¶lgeden uzaklaÅŸtÄ±. AyrÄ±ca, yangÄ±n bÃ¶lgesindeki hayvanlar da belediye araÃ§larÄ± ile gÃ¼venli alanlara taÅŸÄ±nÄ±yor.

BaÅŸkan YÃ¼cel, "BÃ¼tÃ¼n gÃ¼n hem havadan yangÄ±n uÃ§aklarÄ±, hem de arazinin elveriÅŸli olduÄŸu alanlarda ekipler, yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¼ndÃ¼z kontrol altÄ±na alÄ±nan yangÄ±n akÅŸam saatlerinde rÃ¼zgarÄ±n da etkisiyle yeniden bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Can kaybÄ± yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in hem insanlarÄ±mÄ±zÄ± hem de bÃ¶lgedeki tÃ¼m hayvanlarÄ± belediye araÃ§larÄ±mÄ±zla gÃ¼venli bÃ¶lgeye taÅŸÄ±mak zorunda kaldÄ±k" dedi.

BaÅŸkan YÃ¼cel, 2 bin 500 nÃ¼fuslu GÃ¼zelbaÄŸ Mahallesi'nde yangÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken, ilÃ§ede yangÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu tek noktanÄ±n Susuz YaylasÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi. BaÅŸkan YÃ¼cel, "GÃ¼zelbaÄŸ ormanlÄ±k alanda etkili olan yangÄ±nÄ±n tekrar alevlenmemesi iÃ§in soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±, sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼ dediÄŸimiz yangÄ±nlar tekrar alevlenebiliyor. O yÃ¼zden konuÅŸmak iÃ§in erken" dedi. BÃ¶lgede hasar tespit Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na da baÅŸlandÄ±.

SAAT 11:20 - Antalya ve MuÄŸla'da toplam 6 noktada devam eden orman yangÄ±nlarÄ±na havadan toplam 13 uÃ§akla mÃ¼dahale ediliyor.Â Hava gÃ¼cÃ¼ iÃ§inde yer alan 10 helikopterin ise Adana, Mersin, Hatay gibi kentlerde sÃ¶ndÃ¼rÃ¼len orman yangÄ±nlarÄ±nda soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.

SAAT 11:00 - Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Muhittin BÃ¶cek, ÅŸu an itibarÄ±yla Manavgat, GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ, Alanya ve Akseki olmak Ã¼zere 4Â ilÃ§ede, 13 mahallede yangÄ±nlarÄ±n devam ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

BÃ¶cek, "Bunun Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ yaÅŸÄ±yoruz. Tabi ki canlarÄ±mÄ±zÄ± kaybettik, 7 vatandaÅŸÄ±mÄ±z oldu kaybettiÄŸimiz, onlara Allahâ€™tan rahmet, ailelerine sabÄ±rlar diliyorum. ManavgatlÄ± hemÅŸehrilerime baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum. Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi olarak 646 araÃ§ ve bin 767 personelimizle vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n dertlerine derman olmak iÃ§in 7/24 Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." dedi.

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SAAT 10.52 - "GÃœNDOÄžMUÅž YANARSA BATI TOROSLAR YANAR, YANGININ Ã–NÃœNÃœ ALAMAYIZ"

GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Ã–zeren, sabotaj idddialarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi. Ä°lÃ§e ve Ã§evresinde meydana gelen yangÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AK Partili Ã–zeren, "VatandaÅŸÄ±mÄ±z panik yapmasÄ±n. Helikopter ve uÃ§ak sayÄ±sÄ± artÄ±rÄ±lacak. YangÄ±na hÄ±zlÄ± ÅŸekilde bugÃ¼n mÃ¼dahale edilecek. YangÄ±nla ilgili vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z gÃ¼nlerdir nÃ¶bet tutuyordu. Kimse gelip burada sabotaj ateÅŸi yakmamÄ±ÅŸtÄ±r. YangÄ±nÄ±n Ermenek ve OymapÄ±nar barajlarÄ± arasÄ±ndaki yÃ¼ksek gerilim nakil hattÄ±nda rÃ¼zgar kaynaklÄ± kÄ±vÄ±lcÄ±m oluÅŸup Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. SavcÄ±lÄ±k bununla ilgili soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ'un yanmamasÄ± lazÄ±m. GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ yanarsa BatÄ± Toroslar yanar, yangÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ alamayÄ±z" diye konuÅŸtu.

SAAT 10:48 -Â Â MuÄŸla'nÄ±n Seydikemer ilÃ§esinde dÃ¼nden bu yana devam eden orman yangÄ±nÄ±, gÃ¼nÃ¼n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±yla helikopterle havadan mÃ¼dahale sonucuÂ kÄ±smen kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. SÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, havadan ve karadan sÃ¼rÃ¼yor.

SAAT 10:00 - YangÄ±n haberlerinde son dakika geliÅŸmeleri yaÅŸanmaya devam ediyor.Â Orman Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (OGM), ekiplerin, yangÄ±nlarla mÃ¼cadeledeki Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yayÄ±mladÄ±.

OGM'nin Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Birlikte baÅŸaracaÄŸÄ±z. Son 6 gÃ¼nde 35 ilde meydana gelen 130 orman

yangÄ±nÄ±nÄ± kontrol altÄ±na aldÄ±k'' denildi.

OGM'nin paylaÅŸÄ±mÄ±nda Antalya, MuÄŸla ve Tunceli ÅŸehirlerinde 7 noktada yangÄ±nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ã–te yandan,Â TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli, MuÄŸlaâ€™nÄ±n Marmaris ilÃ§esi Beldibi Mahallesiâ€™nde bulunan Åžehit GÃ¶rkem Hasdemir yangÄ±n ekip binasÄ±nda meydana gelen yangÄ±nlarla ilgili gece saatlerinde 2'nci kez basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± dÃ¼zenledi.

Pakdemirli, "MuÄŸlaâ€™da meydana gelen yangÄ±nlara 4 uÃ§ak, 1 insansÄ±z hava aracÄ±, 17 helikopter, 185 arasÃ¶z, 93 itfaiye aracÄ±, 414 iÅŸ makinesi, 5 ambulans ve 1457 personelimiz canla baÅŸla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor. Hava gÃ¼cÃ¼mÃ¼z bÃ¼yÃ¼k Ã¶zveriyle Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. MuÄŸlaâ€™da tedbir amaÃ§lÄ± 6 mahalle boÅŸaltÄ±ldÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

BODRUM'DAKÄ° YANGINDA SON DURUM

MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilÃ§esinde GÃ¶kpÄ±nar, YukarÄ± ve AÅŸaÄŸÄ± MazÄ± mahalleleri ile ArmutÃ§uk mevkisinde devam eden orman yangÄ±nlarÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rÃ¼yor.

Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da akÅŸam saatlerinde ormanlÄ±k alanda baÅŸlayan ve geniÅŸ bir alana yayÄ±lan yangÄ±nlara MuÄŸla Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli il ve ilÃ§elerinden takviye gelen ekiplerin mÃ¼dahalesi kesintisiz devam ediyor.

GÃ¶kpÄ±nar, AÅŸaÄŸÄ± MazÄ± ve YukarÄ± MazÄ± mahallerinde yanan Ã§am aÄŸaÃ§larÄ±nÄ±n yola devrilmesi ve kaya parÃ§alarÄ±nÄ± sÃ¼rÃ¼klemesi nedeniyle zaman zaman ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor. Bu nedenle ekipler mÃ¼dahalede gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekiyor.

BÃ¶lge halkÄ± ile bazÄ± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± da sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lan ekiplere kumanya ve buzlu kovalar iÃ§inde iÃ§ecek taÅŸÄ±yor.

YangÄ±n nedeniyle boÅŸaltÄ±lan AÅŸaÄŸÄ± MazÄ± Mahallesi'nin sakinleri, bÃ¶lgedeki bazÄ± turistik tesislere yerleÅŸtirildi.

Alevlerin KemerkÃ¶y Termik Santrali lojmanlarÄ±na yaklaÅŸmasÄ± Ã¼zerine gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme ve saÄŸlÄ±k ekipleri bÃ¶lgede hazÄ±r bekletildi ancak yangÄ±nÄ±n bu noktaya gelmesi ekiplerin yoÄŸun mÃ¼cadelesiyle Ã¶nlendi.

Ã‡evrede Ã¶nlem alan jandarma ekipleri, yangÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu kritik noktalara uzman ekipler haricinde kimsenin girmesine izin vermiyor.

MANAVGAT'TAKÄ° YANGINDA SON DURUM

Antalyaâ€™nÄ±n Manavgat ilÃ§esinde baÅŸlayan orman yangÄ±nÄ± 5 gÃ¼ndÃ¼r devam ediyor. Kentte 5 gÃ¼ndÃ¼r 12 farklÄ± noktada Ã§Ä±kan yangÄ±nlardan Manavgat ve GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ dÄ±ÅŸÄ±ndaki yerler kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Manavgatâ€™ta SÄ±rtkÃ¶y, GÃ¼ndoÄŸmuÅŸâ€™ta ise ÃœmÃ¼tlÃ¼, Senir mahalleleri tahliye edildi. OrmanlÄ±k alanlardaki yangÄ±nÄ±n rÃ¼zgarÄ±n etkisiyle hÄ±zla ilerlediÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. ÃœmÃ¼tlÃ¼ Mahallesinin Ã§ukurda kalmasÄ± nedeniyle dumanÄ±nÄ±n bÃ¶lgeyi tamamen kapladÄ±ÄŸÄ± ve bu nedenle mahalle tahliye edilirken, giriÅŸler ise yasaklandÄ±.

Manavgatâ€™Ä±n sahil kesimindeki GÃ¼ndoÄŸdu Mahallesiâ€™nde de akÅŸam saatlerinde yeni bir yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. OrmanlÄ±k alandaki yangÄ±na Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi itfaiye ekipleri hÄ±zla mÃ¼dahale ederken, bÃ¶lgede orman yangÄ±nlarÄ±yla ilgili sabotaj olduÄŸuna dair iddialar hÄ±zla yayÄ±ldÄ±.

GÃ¼ndoÄŸdu Mahallesi KÄ±salar mevkiindeki ormanlÄ±k alandaki yangÄ±n da hÃ¢lÃ¢ devam ederken Ã¶nlem amacÄ±yla mahalledeki elektrik baÄŸlantÄ±sÄ± da kesildi.

Mahalle halkÄ±ndan Mustafa YÄ±lmaz, niÅŸanlÄ±sÄ±yla birlikte yangÄ±nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeye yakÄ±n zeytin aÄŸaÃ§larÄ±nÄ± suladÄ±ktan sonra dÃ¶nÃ¼ÅŸte uzaktan iki kiÅŸiyi gÃ¶rdÃ¼klerini ileri sÃ¼rdÃ¼.

MUÄžLA'NIN MÄ°LAS VE KÃ–YCEÄžÄ°Z Ä°LÃ‡ELERÄ°NDEKÄ° YANGINLARDA SON DURUM

MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ile KÃ¶yceÄŸiz ilÃ§elerindeki orman yangÄ±nlarÄ±na havadan ve karadan mÃ¼dahale ediliyor.

Armutalan Mahallesi Åžirinyer mevkisindeki ormanlÄ±k alanda 5 gÃ¼n Ã¶nce Ã§Ä±kan yangÄ±n, rÃ¼zgarÄ±n da etkisiyle yayÄ±larak Ä°Ã§meler, TurunÃ§, Osmaniye, BayÄ±r, Ã‡iftlik, Turgut, HisarÃ¶nÃ¼ ve Orhaniye mahallelerinde de etkili oldu.

Ekipler, yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±nda tutmak iÃ§in gece boyunca karadan Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. SabahÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±yla 2 ilÃ§ede de hava araÃ§larÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalara yeniden baÅŸladÄ±. BÃ¶lgeye sevk edilen helikopterler ile uÃ§aklar yangÄ±nlara havadan mÃ¼dahale ediyor.

KÃ¶yceÄŸiz ilÃ§esi AÄŸla Mahallesi'ndeki ormanlÄ±k alanda baÅŸlayan ve geniÅŸ bir alana yayÄ±lan yangÄ±nÄ±n da kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ± iÃ§in havadan ve karadan mÃ¼dahale sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

6 MAHALLE TAHLÄ°YE EDÄ°LDÄ°

Milas ilÃ§esinden baÅŸlayarak rÃ¼zgarÄ±n yÃ¶n deÄŸiÅŸtirmesiyle pek Ã§ok noktada etkili olan yangÄ±n nedeniyle Milas'ta Ã‡Ã¶kertme, Bozolan, FesleÄŸen, GÃ¶kbel ve TÃ¼rkevleri, Bodrum'da MazÄ± olmak Ã¼zere 6 mahalle tahliye edildi.

TERMÄ°K SANTRALÄ° Ä°Ã‡Ä°N Ã–NLEM ALINDI

Ã–te yandan alevlerin Milas ilÃ§esi Ã–ren Mahallesi'ne ilerlemesi, tedirginlik yarattÄ±. Ã–ren Mahallesi'ndeki KemerkÃ¶y Termik Santrali'nin etrafÄ±nda, iÅŸ makineleriyle hatlar kazÄ±larak hidrojen tanklarÄ± boÅŸaltÄ±ldÄ±. Alevlerin bu noktada kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve termik santrale iliÅŸkin bir tehlike oluÅŸturmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ã‡Ã–KERTME'YE DE SIÃ‡RADI

Milas Belediye BaÅŸkanÄ± Muhammet Tokat, yangÄ±nla alakalÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ã‡Ã¶kertmeâ€™de durum Ã§ok ciddi. RÃ¼zgarÄ±n artmasÄ±yla alevler hÄ±zlandÄ±. Ä°ÅŸletmelere Ã§ok az bir mesafe var. Buradaki vatandaÅŸlarÄ± tahliye etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. AracÄ± olmayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± buradan uzaklaÅŸtÄ±rmamÄ±z iÃ§in yardÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± yapÄ±yoruz. GerÃ§ekten burasÄ± Ã§ok ciddi" dedi.

"Ã‡Ã–KERTME'DE YANGININ BOYUTLARI BÃœYÃœDÃœ"

Sosyal paylaÅŸÄ±m sitesinde MazÄ±- Ã‡Ã¶kertme yolunda video paylaÅŸan Bodrum Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Aras, "ArtÄ±k ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±k, bÃ¶lge cayÄ±r cayÄ±r yanÄ±yor, bizim ÅŸu anda yapabileceÄŸimiz tek ÅŸey meskun mahalleri korumak. AÄŸaÃ§larÄ±, ormanlarÄ± koruyamÄ±yoruz" dedi. Ã–te yandan, BaÅŸkan Aras alevler nedeniyle bÃ¶lgenin tehlikeli olduÄŸunu ifade ederek, "Bir an Ã¶nce gidelim, Ã§Ä±kalÄ±m buradan" dedi.

Belediye BaÅŸkanÄ± Aras, daha sonra ise ÅŸu bilgileri aktardÄ±:

"BugÃ¼n gÃ¼ne yine yangÄ±nla baÅŸladÄ±k. BÃ¼tÃ¼n gÃ¼n bÃ¶lgeyi dolaÅŸtÄ±k, birÃ§ok tespit yaptÄ±k. BugÃ¼nÃ¼n en talihsiz olayÄ± Ã‡Ã¶kertme'nin yaÅŸadÄ±klarÄ±ydÄ±. Ã‡Ã¶kertme bugÃ¼n Ã§ok kÃ¶tÃ¼ bir gÃ¼n geÃ§irdi ve tahliye edildi. Ã‡Ã¶kertme'deki yangÄ±nÄ±n boyutlarÄ± bÃ¼yÃ¼dÃ¼ ve bu bÃ¶lgenin belki de en Ã¶nemli olayÄ±ydÄ± diyebilirim. Ben de bizzat iÅŸin iÃ§indeydim, yaÅŸadÄ±m.

BÃ¼tÃ¼n insanlar, Ã§alÄ±ÅŸan arkadaÅŸlar, desteÄŸe gelenler canla baÅŸla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ben AÅŸaÄŸÄ± MazÄ±'dayÄ±m, dÃ¼n akÅŸam boÅŸaltmÄ±ÅŸtÄ±k. Ã‡ok isabetli bir karar olduÄŸunu hepimiz gÃ¶rdÃ¼k. Ancak meskun mahallere yani en azÄ±ndan evlere iÅŸletmelere Ã§ok fazla zarar vermeden durduruldu. Yine Ä°nceyalÄ±'da iki iÅŸletmemiz bÃ¼yÃ¼k oranda yangÄ±ndan etkilendi. Yine birkaÃ§ ev yangÄ±ndan etkilendi. Hurma sahilinde de, restoranlardan pansiyonlardan birkaÃ§Ä± etkilendi.

Yine bugÃ¼n en bÃ¼yÃ¼k tesellilerden bir tanesi Ã¶zellikle yaralÄ± ve can kaybÄ± olmamasÄ± noktasÄ±ndaydÄ±. Her zaman sÃ¶ylediÄŸimiz gibi orman yaÅŸayan bir sistemdir, yaÅŸayan sistemde kaybettiklerimize Ã§ok Ã¼zÃ¼lÃ¼yoruz. BirÃ§ok bitki ve yangÄ±nÄ± kaybettik.

Åžu anda bu bÃ¶lge stabil, YukarÄ± MazÄ± stabil. Bu bÃ¶lgede yine her ÅŸey sakin durumda. YukarÄ± MazÄ±'ya bugÃ¼n elektrik verildi ama AÅŸaÄŸÄ± MazÄ±'da elektrik hala yok. BÃ¼tÃ¼n mÃ¼ÅŸteriler zaten tesisleri boÅŸaltmÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdi iÅŸletmeciler de ÅŸimdi yoklar, onlarÄ± da tahliye etmiÅŸtik.

YarÄ±ndan itibaren, belki iÅŸler biraz daha dÃ¼zene girince artÄ±k iÅŸletmelerimiz de tekrar yerlerine dÃ¶nÃ¼p faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rler diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz.

"SÃ–NDÃœRDÃœK DERKEN TEKRAR BAÅžLADI"

Ã‡ocuk mezarlÄ±ÄŸÄ± ve ArmutÃ§uk bÃ¶lgesindeki yangÄ±nlar devam ediyor. Zaman zaman BayÄ±r'da, YenikÃ¶y'Ã¼n tepelerinde yangÄ±n ihbarlarÄ± aldÄ±k. Bundan sonra artÄ±k bizim yapacaÄŸÄ±mÄ±z bÃ¶lgedeki hasarÄ± tespit etmek olacaktÄ±r. Buradaki tahribatÄ± Ã¶ÄŸrenmek olacaktÄ±r.

BirÃ§ok yeri sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼k diye bakarken bu sabah baktÄ±k ki tekrar alevlenmiÅŸ. Her ÅŸey sakin kalÄ±rsa bizde hasar tespite baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Bu yangÄ±ndan zarar gÃ¶ren vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bÃ¼tÃ¼n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±z.

Bana bugÃ¼n o kadar ulaÅŸÄ±m oldu ki; bÃ¼tÃ¼n bu dostlarÄ±mÄ±, iyi kalpli insanlarÄ±, Bodrum aÅŸÄ±klarÄ±nÄ± hep birlikte bir araya getireceÄŸiz. Ve bu insanlarÄ±mÄ±zÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±na yÃ¶nlendireceÄŸiz. Herkes yardÄ±m etmek istiyor, biz orada vesile olacaÄŸÄ±z. GeÃ§im kaynaklarÄ±nÄ± kaybeden, aÄŸaÃ§larÄ±nÄ± kaybeden, bÃ¼yÃ¼k ve kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvanlarÄ±nÄ± kaybeden bÃ¼tÃ¼n insanlarÄ±mÄ±zÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± el birliÄŸiyle bir an Ã¶nce yerli yerine tekrar koyacaÄŸÄ±z."

ALANYA'DA ORMAN YANGINI

Antalya'nÄ±n Alanya ilÃ§esinde, gÃ¼ndÃ¼z saatlerinde kontrol altÄ±na alÄ±nan GÃ¼zelbaÄŸ Mahallesi'ndeki orman yangÄ±nÄ± tekrar baÅŸladÄ±.

Havadan ve karadan mÃ¼dahaleyle gÃ¼ndÃ¼z saatlerinde kontrol altÄ±na alÄ±nan GÃ¼zelbaÄŸ'daki orman yangÄ±nÄ± akÅŸam saatlerinde tekrar baÅŸladÄ±.Â Alanya Belediye BaÅŸkanÄ± Adem Murat YÃ¼cel, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, GÃ¼zelbaÄŸ'Ä±n Ã¼st bÃ¶lgelerinde, akÅŸam saatlerinde yangÄ±nÄ±n yerleÅŸim yerlerine yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TURUNÃ‡'TAKÄ° TURÄ°STLER VE VATANDAÅžLAR TEKNELERLE TAHLÄ°YE EDÄ°LDÄ°

Marmaris'teki orman yangÄ±nÄ±nda, alevlerin tehdit ettiÄŸi TurunÃ§ Mahallesi'ndeki turistler ve vatandaÅŸlar, karayolunun yangÄ±n nedeniyle kapanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tur tekneleriyle tahliye edildi.

Turistlerin tÃ¼mÃ¼ eÅŸyalarÄ±nÄ± toplayÄ±p otellerini terk ederlerken, ev ve iÅŸletme sahipleri hortumla binalarÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ sulayarak olasÄ± alevlere karÅŸÄ± Ã¶nlem aldÄ±. UkraynalÄ± turist Valentina Alyonka, "Ukraynaâ€™dan geldik. YangÄ±nÄ± ve helikopterleri gÃ¶rdÃ¼k, biraz korkuyoruz. UmarÄ±z her ÅŸey dÃ¼zelecek. 2 gÃ¼ndÃ¼r buradayÄ±z, 3 gÃ¼n daha burada kalmayÄ± planlÄ±yoruz" dedi.

Tahliye edilen bir baÅŸka turist Alexander Yaroslaw da "10 gÃ¼ndÃ¼r buradayÄ±z. Biz itfaiyecilerin hem denizden hem de karadan nasÄ±l mÃ¼cadele verdiklerini gÃ¶rdÃ¼k. Otel yÃ¶neticileri bizlerin kalmasÄ±nÄ± Ã§ok riskli buldular ve bizi Marmarisâ€™e sevk ediyorlar. Marmarisâ€™teki bir baÅŸka otele gidiyoruz. Otel gÃ¼zeldi, kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bÃ¶lge de Ã§ok gÃ¼zel. Ancak bu tarz ÅŸeyler olabiliyor, bizim iÃ§in bir problem yok" dedi.

BAKAN SOYLU YANGIN BÃ–LGELERÄ°NDE Ä°NCELEMELERDE BULUNDU

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, MuÄŸla'nÄ±n Marmaris, Milas ve Bodrum ilÃ§elerindeki orman yangÄ±nlarÄ±nÄ± havadan ve karadan inceledi.

MUÄžLA MENTEÅžE'DEKÄ° YANGIN KONTROL ALTINDA

MuÄŸla'nÄ±n MenteÅŸe ilÃ§esine baÄŸlÄ± Sungur- GÃ¶ktepe mahalleleri arasÄ±nda Ã§Ä±kan orman yangÄ±nÄ±, havadan ve karadan yapÄ±lan 2 saatlik mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan kontrol altÄ±na alÄ±narak sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. YangÄ±nda 1 hektar ormanlÄ±k alanÄ±n zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.

AZERBAYCAN'DAN DESTEK EKÄ°PLERÄ° GELDÄ°

TÃ¼rkiye'nin farklÄ± noktalarÄ±nda Ã§Ä±kan orman yangÄ±nlarÄ±yla mÃ¼cadeleye destek iÃ§in Azerbaycan'dan bir ekip yurda giriÅŸ yaptÄ±.

Konvoy halinde Hopa ilÃ§esine gelen ekibe Artvin Ä°l Afet ve Acil Durum MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce yemek ikram edildi, araÃ§lara yakÄ±t ikmalinin ardÄ±ndan ekip yangÄ±n bÃ¶lgesine hareket etti.

Ekipten sorumlu Albay Nazar BaÄŸÄ±ÅŸov gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'de yaÅŸanan yangÄ±nlarla mÃ¼cadele iÃ§in buraya geldiklerini sÃ¶yledi.

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