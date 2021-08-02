Son dakika... Yangında son durum... Alevler mahalleyi sardı... İşte orman yangınının devam ettiği yerler

Yangın haberlerinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ekiplerin, yangınlarla mücadeledeki çalışmasına ilişkin açıklama yayımladı.

OGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Birlikte başaracağız. Son 6 günde 35 ilde meydana gelen 130 orman yangınını kontrol altına aldık'' denildi.

OGM'nin paylaşımında Antalya, Muğla ve Tunceli şehirlerinde 7 noktada yangının çıktığı belirtildi.





Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla’nın Marmaris ilçesi Beldibi Mahallesi’nde bulunan Şehit Görkem Hasdemir yangın ekip binasında meydana gelen yangınlarla ilgili gece saatlerinde 2'nci kez basın açıklaması düzenledi.

Pakdemirli, "Muğla’da meydana gelen yangınlara 4 uçak, 1 insansız hava aracı, 17 helikopter, 185 arasöz, 93 itfaiye aracı, 414 iş makinesi, 5 ambulans ve 1457 personelimiz canla başla çalışmalarına devam ediyor. Hava gücümüz büyük özveriyle çalışmasını sürdürüyor. Muğla’da tedbir amaçlı 6 mahalle boşaltıldı." ifadelerini kullandı.

BODRUM'DAKİ YANGINDA SON DURUM

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gökpınar, Yukarı ve Aşağı Mazı mahalleleri ile Armutçuk mevkisinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangınlara Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden takviye gelen ekiplerin müdahalesi kesintisiz devam ediyor.

Gökpınar, Aşağı Mazı ve Yukarı Mazı mahallerinde yanan çam ağaçlarının yola devrilmesi ve kaya parçalarını sürüklemesi nedeniyle zaman zaman ulaşım sağlanamıyor. Bu nedenle ekipler müdahalede güçlük çekiyor.

Bölge halkı ile bazı sivil toplum kuruluşları da söndürme çalışmasına katılan ekiplere kumanya ve buzlu kovalar içinde içecek taşıyor.

Yangın nedeniyle boşaltılan Aşağı Mazı Mahallesi'nin sakinleri, bölgedeki bazı turistik tesislere yerleştirildi.

Alevlerin Kemerköy Termik Santrali lojmanlarına yaklaşması üzerine güvenlik güçleri, yangın söndürme ve sağlık ekipleri bölgede hazır bekletildi ancak yangının bu noktaya gelmesi ekiplerin yoğun mücadelesiyle önlendi.

Çevrede önlem alan jandarma ekipleri, yangının etkili olduğu kritik noktalara uzman ekipler haricinde kimsenin girmesine izin vermiyor.

MANAVGAT'TAKİ YANGINDA SON DURUM

Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını 5 gündür devam ediyor. Kentte 5 gündür 12 farklı noktada çıkan yangınlardan Manavgat ve Gündoğmuş dışındaki yerler kontrol altına alındı.

Manavgat’ta Sırtköy, Gündoğmuş’ta ise Ümütlü, Senir mahalleleri tahliye edildi. Ormanlık alanlardaki yangının rüzgarın etkisiyle hızla ilerlediği görüldü. Ümütlü Mahallesinin çukurda kalması nedeniyle dumanının bölgeyi tamamen kapladığı ve bu nedenle mahalle tahliye edilirken, girişler ise yasaklandı.

Manavgat’ın sahil kesimindeki Gündoğdu Mahallesi’nde de akşam saatlerinde yeni bir yangın çıktı. Ormanlık alandaki yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla müdahale ederken, bölgede orman yangınlarıyla ilgili sabotaj olduğuna dair iddialar hızla yayıldı.

Gündoğdu Mahallesi Kısalar mevkiindeki ormanlık alandaki yangın da hâlâ devam ederken önlem amacıyla mahalledeki elektrik bağlantısı da kesildi.

Mahalle halkından Mustafa Yılmaz, nişanlısıyla birlikte yangının çıktığı bölgeye yakın zeytin ağaçlarını suladıktan sonra dönüşte uzaktan iki kişiyi gördüklerini ileri sürdü.

MUĞLA'NIN MİLAS VE KÖYCEĞİZ İLÇELERİNDEKİ YANGINLARDA SON DURUM

Muğla'nın Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 5 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde de etkili oldu.

Ekipler, yangını kontrol altında tutmak için gece boyunca karadan çalışmasını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla 2 ilçede de hava araçları çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen helikopterler ile uçaklar yangınlara havadan müdahale ediyor.

Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının da kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

ÇÖKERTME'YE DE SIÇRADI

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yangınla alakalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çökertme’de durum çok ciddi. Rüzgarın artmasıyla alevler hızlandı. İşletmelere çok az bir mesafe var. Buradaki vatandaşları tahliye etmeye çalışıyoruz. Aracı olmayan vatandaşlarımızı buradan uzaklaştırmamız için yardımlarımızı yapıyoruz. Gerçekten burası çok ciddi" dedi.

"ÇÖKERTME'DE YANGININ BOYUTLARI BÜYÜDÜ"

Sosyal paylaşım sitesinde Mazı- Çökertme yolunda video paylaşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Artık ne yapacağımızı şaşırdık, bölge cayır cayır yanıyor, bizim şu anda yapabileceğimiz tek şey meskun mahalleri korumak. Ağaçları, ormanları koruyamıyoruz" dedi. Öte yandan, Başkan Aras alevler nedeniyle bölgenin tehlikeli olduğunu ifade ederek, "Bir an önce gidelim, çıkalım buradan" dedi.

Belediye Başkanı Aras, daha sonra ise şu bilgileri aktardı:

"Bugün güne yine yangınla başladık. Bütün gün bölgeyi dolaştık, birçok tespit yaptık. Bugünün en talihsiz olayı Çökertme'nin yaşadıklarıydı. Çökertme bugün çok kötü bir gün geçirdi ve tahliye edildi. Çökertme'deki yangının boyutları büyüdü ve bu bölgenin belki de en önemli olayıydı diyebilirim. Ben de bizzat işin içindeydim, yaşadım.

Bütün insanlar, çalışan arkadaşlar, desteğe gelenler canla başla çalıştı. Ben Aşağı Mazı'dayım, dün akşam boşaltmıştık. Çok isabetli bir karar olduğunu hepimiz gördük. Ancak meskun mahallere yani en azından evlere işletmelere çok fazla zarar vermeden durduruldu. Yine İnceyalı'da iki işletmemiz büyük oranda yangından etkilendi. Yine birkaç ev yangından etkilendi. Hurma sahilinde de, restoranlardan pansiyonlardan birkaçı etkilendi.

Yine bugün en büyük tesellilerden bir tanesi özellikle yaralı ve can kaybı olmaması noktasındaydı. Her zaman söylediğimiz gibi orman yaşayan bir sistemdir, yaşayan sistemde kaybettiklerimize çok üzülüyoruz. Birçok bitki ve yangını kaybettik.

Şu anda bu bölge stabil, Yukarı Mazı stabil. Bu bölgede yine her şey sakin durumda. Yukarı Mazı'ya bugün elektrik verildi ama Aşağı Mazı'da elektrik hala yok. Bütün müşteriler zaten tesisleri boşaltmıştı. Şimdi işletmeciler de şimdi yoklar, onları da tahliye etmiştik.

Yarından itibaren, belki işler biraz daha düzene girince artık işletmelerimiz de tekrar yerlerine dönüp faaliyetlerini sürdürürler diye düşünüyoruz.

"SÖNDÜRDÜK DERKEN TEKRAR BAŞLADI"

Çocuk mezarlığı ve Armutçuk bölgesindeki yangınlar devam ediyor. Zaman zaman Bayır'da, Yeniköy'ün tepelerinde yangın ihbarları aldık. Bundan sonra artık bizim yapacağımız bölgedeki hasarı tespit etmek olacaktır. Buradaki tahribatı öğrenmek olacaktır.

Birçok yeri söndürdük diye bakarken bu sabah baktık ki tekrar alevlenmiş. Her şey sakin kalırsa bizde hasar tespite başlayacağız. Bu yangından zarar gören vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılayacağız.

Bana bugün o kadar ulaşım oldu ki; bütün bu dostlarımı, iyi kalpli insanları, Bodrum aşıklarını hep birlikte bir araya getireceğiz. Ve bu insanlarımızın ihtiyaçlarına yönlendireceğiz. Herkes yardım etmek istiyor, biz orada vesile olacağız. Geçim kaynaklarını kaybeden, ağaçlarını kaybeden, büyük ve küçükbaş hayvanlarını kaybeden bütün insanlarımızın ihtiyaçlarını el birliğiyle bir an önce yerli yerine tekrar koyacağız."

ALANYA'DA ORMAN YANGINI

Antalya'nın Alanya ilçesinde, gündüz saatlerinde kontrol altına alınan Güzelbağ Mahallesi'ndeki orman yangını tekrar başladı.

Havadan ve karadan müdahaleyle gündüz saatlerinde kontrol altına alınan Güzelbağ'daki orman yangını akşam saatlerinde tekrar başladı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaptığı açıklamada, Güzelbağ'ın üst bölgelerinde, akşam saatlerinde yangının yerleşim yerlerine yaklaştığını söyledi.

TURUNÇ'TAKİ TURİSTLER VE VATANDAŞLAR TEKNELERLE TAHLİYE EDİLDİ

Marmaris'teki orman yangınında, alevlerin tehdit ettiği Turunç Mahallesi'ndeki turistler ve vatandaşlar, karayolunun yangın nedeniyle kapanmasının ardından tur tekneleriyle tahliye edildi.

Turistlerin tümü eşyalarını toplayıp otellerini terk ederlerken, ev ve işletme sahipleri hortumla binaların önünü sulayarak olası alevlere karşı önlem aldı. Ukraynalı turist Valentina Alyonka, "Ukrayna’dan geldik. Yangını ve helikopterleri gördük, biraz korkuyoruz. Umarız her şey düzelecek. 2 gündür buradayız, 3 gün daha burada kalmayı planlıyoruz" dedi.

Tahliye edilen bir başka turist Alexander Yaroslaw da "10 gündür buradayız. Biz itfaiyecilerin hem denizden hem de karadan nasıl mücadele verdiklerini gördük. Otel yöneticileri bizlerin kalmasını çok riskli buldular ve bizi Marmaris’e sevk ediyorlar. Marmaris’teki bir başka otele gidiyoruz. Otel güzeldi, kaldığımız bölge de çok güzel. Ancak bu tarz şeyler olabiliyor, bizim için bir problem yok" dedi.

BAKAN SOYLU YANGIN BÖLGELERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris, Milas ve Bodrum ilçelerindeki orman yangınlarını havadan ve karadan inceledi.

MUĞLA MENTEŞE'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Sungur- Göktepe mahalleleri arasında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

AZERBAYCAN'DAN DESTEK EKİPLERİ GELDİ

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Azerbaycan'dan bir ekip yurda giriş yaptı.

Konvoy halinde Hopa ilçesine gelen ekibe Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yemek ikram edildi, araçlara yakıt ikmalinin ardından ekip yangın bölgesine hareket etti.

Ekipten sorumlu Albay Nazar Bağışov gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşanan yangınlarla mücadele için buraya geldiklerini söyledi.

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