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AA
Haber Giriş: 29.07.2021 - 15:32 | Son Güncelleme:

Son dakika... Yangın kâbusu giderek büyüyor... Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın! Ekipler bölgeye sevk edildi

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Muğla'da Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler bölgeye sevk edilirken yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Son dakika... Yangın kâbusu giderek büyüyor... Muğlanın Bodrum ilçesinde yangın Ekipler bölgeye sevk edildi

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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AA muhabiri Ali Ballı, Bodrum'daki yangına ilişkin son gelişmeleri aktardı...

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Oteller bölgesi burası, otel çalışanlarının da otelden çıktığını ve güvenli alanlara geçtiğini gördük. Yangın oldukça büyük.

Son dakika... Yangın kâbusu giderek büyüyor... Muğlanın Bodrum ilçesinde yangın Ekipler bölgeye sevk edildi

"OTELLER BÖLGESİ OLDUĞU İÇİN OLDUKÇA ÖNEME SAHİP"

Milas-Bodrum sınırında bir yer. Güvercinlik Mahallesi'nde bulunuyor, burada çok büyük 5 yıldızlı oteller var. Oteller bölgesi olduğu için oldukça öneme sahip bir yer. Çok sayıda aracın bölgeye gittiğini görüyorum.

Son dakika... Yangın kâbusu giderek büyüyor... Muğlanın Bodrum ilçesinde yangın Ekipler bölgeye sevk edildi

"YANGININ BOYUTU BÜYÜK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Şu anda havadan müdahale göremiyorum, yangın yeni başladı. Çok sayıda ekip bölgeye ulaştı, hava araçları da bölgeye sevk edildi. Oteller bölgesi yakın bir alanda ancak yangın geniş bir alana yayılmış durumda. Yangının boyutu büyük gibi gözüküyor.

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DİDİM'DE DE YANGIN ÇIKTI: YERLEŞİM ALANLARINA YAKIN BİR ALAN

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Efeler Mahallesi Tekağaç mevkisindeki yerleşim yeri yakında bulunan makilik alanda yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazözler de sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

CNN TÜRK sunucusu Semiha Şahin, "Maalesef bir başka yangın haberi şimdi elime ulaştı. Didim'de İnbat Koyu Efeler Mahallesi'nde yerleşim alanlarına yakın makilik alanda da bir yangın var" dedi.

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