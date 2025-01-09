Son dakika: Yağışlı hava geri geliyor... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu... İstanbul için sağanak uyarısı

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Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in güneybatı kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli, yurdun güneydoğusunda doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

HAFTA SONU YAĞIŞ GELİYOR

Cumartesi günü yağışlı sistem Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kıyı Ege ile Marmara'da etkili olacak.

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Meteoroloji'nin cumartesi günü için beklenen hava durumu tahmin haritası...

Pazar günü, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyi yağışlı geçecek.

Pazartesiden itibaren ise itibaren yağışlı sistem yurdun iç ve doğu kesimlerini de etkisi altına alacak. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yurdun iç ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.







Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki 5 günlük süreçte de devam edeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 10

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve az bulutlu 21

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 15

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 1

Diyarbakır: Az bulutlu 13