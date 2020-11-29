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Haber Giriş: 29.11.2020 - 14:07 | Son Güncelleme:

Son dakika... Yağış uyarısı! Yarın akşam başlıyor

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Son dakika... Yağış uyarısı! Yarın akşam başlıyor
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Trakya ve Marmara için yağış ve sıcaklık uyarısı geldi. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Trakya ve Marmara'da yarın akşam yağışın başlayacağını açıkladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, sağanak yağış ve sıcaklık uyarısında bulundu.

Twitter hesabından açıklama yapan Orhan Şen, ''Yağmur, Ege ve Akdeniz'de bu gece başlıyor. Trakya ve Marmara'da yarın (pazartesi) akşam başlıyor. Perşembe bitiyor, hafta sonu tekrar başlıyor. Salı - çarşamba sıcaklıklar 5-6 derece azalıyor'' dedi.

Son dakika... Yağış uyarısı Yarın akşam başlıyor

 

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