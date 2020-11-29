Son dakika... Yağış uyarısı! Yarın akşam başlıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, sağanak yağış ve sıcaklık uyarısında bulundu.

Twitter hesabından açıklama yapan Orhan Şen, ''Yağmur, Ege ve Akdeniz'de bu gece başlıyor. Trakya ve Marmara'da yarın (pazartesi) akşam başlıyor. Perşembe bitiyor, hafta sonu tekrar başlıyor. Salı - çarşamba sıcaklıklar 5-6 derece azalıyor'' dedi.