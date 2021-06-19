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Son dakika: WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü? WhatsApp'a erişilemiyor
Son dakika haberine göre WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor. WhatsApp, Instagram ve Facebook kullanıcıları sosyal medya uygulamalarına erişim sağlayamıyor.
Türkiye'de birçok sosyal medya kullanıcı WhatsApp, Instagram ve Facebook'a giremiyor. WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor.
Erişim sorununa ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Ayrıntılar geliyor...
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