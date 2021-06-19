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Haber Giriş: 19.06.2021 - 12:42 | Son Güncelleme:

Son dakika: WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü? WhatsApp'a erişilemiyor

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Son dakika: WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü? WhatsApp'a erişilemiyor

Son dakika haberine göre WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor. WhatsApp, Instagram ve Facebook kullanıcıları sosyal medya uygulamalarına erişim sağlayamıyor.

Türkiye'de birçok sosyal medya kullanıcı WhatsApp, Instagram ve Facebook'a giremiyor. WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor.

Erişim sorununa ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ayrıntılar geliyor...

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