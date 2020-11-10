AA
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Son dakika... Whatsapp grubundan polisin uygulama yerlerini paylaşıyorlardı... Büyük şok!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, WhatsApp grubundan polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktaları paylaşan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. Grup üyesi yaklaşık 100 kişi hakkında soruşturma başlattı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir grubun kurduğu WhatsApp grubunda, polis ekiplerinin uygulama noktalarını paylaşarak denetimlerden kaçtığı bilgisine ulaştı.
Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, belirledikleri grup üyesi yaklaşık 100 kişi hakkında soruşturma başlattı.
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