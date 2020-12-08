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Haber Giriş: 08.12.2020 - 16:31 | Son Güncelleme:

Son dakika... Washington Büyükelçiliği'ne atama... AFAD Başkanı Güllüoğlu'na yeni görev

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Son dakika... Washington Büyükelçiliği'ne atama... AFAD Başkanı Güllüoğlu'na yeni görev
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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan getirildi.

Buna göre, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirilirken, Cihad Erginay'a Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Ahmet Başar Şen'e Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Hatun Demirer'e Türkiye'nin AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği, Ahmet Demirok'a Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği görevleri verildi.

Çavuşoğlu'nun tebliğ ettiği isimler şöyle:

 

ÜLKE

 

TEMSİLCİLİK

 

İSİMLER

 

ABD

Washington Büyükelçiliği

Hasan Murat Mercan

 

 

Afganistan

Kabil Büyükelçiliği

Cihad Erginay

 

 

Almanya

Berlin Büyükelçiliği

Ahmet Başar Şen

 

 

Avusturya

AGİT Daimi Temsilciliği

Hatun Demirer

 

 

Azerbaycan

Bakü Büyükelçiliği

Ahmet Demirok

 

 

Bahreyn

Manama Büyükelçiliği

Esin Çakıl

 

 

BAE

Abu Dabi Büyükelçiliği

Tugay Tunçer

 

 

 

Bosna-Hersek

Saraybosna Büyükelçiliği

Sadık Babür Girgin

 

 

Brunei Darüsselam

Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği

Hamit Ersoy

 

 

 

 

Burkina Faso

Vagadugu Büyükelçiliği

Nilgün Erdem Arı

 

 

 

Eritre

Asmara Büyükelçiliği

Mehmet Selim Kartal

 

 

 

Fas

Rabat Büyükelçiliği

Adnan Keçeci

 

 

Fransa

Paris Büyükelçiliği

Refik Ali Onaner

 

 

Fransa

OECD Daimi Temsilciliği

Kerem Alkin

 

 

Gine

Konakri Büyükelçiliği

Volkan Türk Vural

 

 

Güney Afrika

Pretorya Büyükelçiliği

Ayşegül Kandaş

 

 

Güney Sudan

Juba Büyükelçiliği

Erdem Mutaf

 

 

Hindistan

Yeni Delhi Büyükelçiliği

Fırat Sunel

 

 

Irak

Bağdat Büyükelçiliği

Ali Rıza Güney

 

 

İrlanda

Dublin Büyükelçiliği

Mehmet Hakan Olcay

 

 

İspanya

Madrid Büyükelçiliği

Burak Akçapar

 

 

İsviçre

DTÖ Daimi Temsilciliği

Alparslan Acarsoy

 

 

İsviçre

Bern Büyükelçiliği

Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy

 

 

İtalya

Roma Büyükelçiliği

Ömer Gücük

 

 

Japonya

Tokyo Büyükelçiliği

Korkut Güngen

 

 

Kamerun

Yaounde Büyükelçiliği

Volkan Işıkcı

 

 

Kırgızistan

Bişkek Büyükelçiliği

Ahmet Sadık Doğan

 

 

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

 

Kinşasa Büyükelçiliği

Mehmet Munis Dirik

 

 

 

Küba

Havana Büyükelçiliği

Vehbi Esgel Etensel

 

 

Libya

Trablus Büyükelçiliği

Kenan Yılmaz

 

 

Lübnan

Beyrut Büyükelçiliği

Ali Barış Ulusoy

 

 

Moğolistan

Ulanbator Büyükelçiliği

Zafer Ateş

 

 

Mozambik

Maputo Büyükelçiliği

Hüseyin Avni Aksoy

 

 

Myanmar

Nepido Büyükelçiliği

Ali Sait Akın

 

 

Nijerya

Abuja Büyükelçiliği

Hidayet Bayraktar

 

 

 

Özbekistan

Taşkent Büyükelçiliği

Olgan Bekar

 

 

Panama

Panama Büyükelçiliği

Lebibe Gülhan Ulutekin

 

 

Paraguay

Asuncion Büyükelçiliği

Serhat Aksen

 

 

Polonya

Varşova Büyükelçiliği

Cengiz Kamil Fırat

 

 

Sırbistan

Belgrad Büyükelçiliği

Hami Aksoy

 

 

Sierre Leone

Freetown Büyükelçiliği

Sibel Erkan

 

 

Singapur

Singapur Büyükelçiliği

Mehmet Burçin Gönenli

 

 

 

Slovakya

Bratislava Büyükelçiliği

Yunus Demirer

 

 

Slovenya

Lübliyana Büyükelçiliği

Aylin Taşhan

 

 

Suudi Arabistan

Riyad Büyükelçiliği

Fatih Ulusoy

 

 

Tacikistan

Duşanbe Büyükelçiliği

Emre Zeki Karagöl

 

 

Tanzanya

Darüsselam Büyükelçiliği

Mehmet Güllüoğlu

 

 

Tayland

Bangkok Büyükelçiliği

Serap Ersoy

 

 

 

Togo

Lome Büyükelçiliği

Esra Demir

 

 

Tunus

Tunus Büyükelçiliği

Çağlar Fahri Çakıralp

 

 

Uruguay

Montevideo Büyükelçiliği

Hüseyin Müftüoğlu

 

 

Yemen

Sana Büyükelçiliği

Mustafa Pulat

 

 

Yeni Zelanda

Wellington Büyükelçiliği

Fatma Ömür Ünsay

 

 

Zambiya

Lusaka Büyükelçiliği

İstem Cırcıroğlu

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