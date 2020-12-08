Son dakika... Washington Büyükelçiliği'ne atama... AFAD Başkanı Güllüoğlu'na yeni görev
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan getirildi.
Buna göre, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirilirken, Cihad Erginay'a Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Ahmet Başar Şen'e Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Hatun Demirer'e Türkiye'nin AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği, Ahmet Demirok'a Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği görevleri verildi.
Çavuşoğlu'nun tebliğ ettiği isimler şöyle:
ÜLKE
TEMSİLCİLİK
İSİMLER
Washington Büyükelçiliği
Hasan Murat Mercan
Afganistan
Kabil Büyükelçiliği
Cihad Erginay
Almanya
Berlin Büyükelçiliği
Ahmet Başar Şen
Avusturya
AGİT Daimi Temsilciliği
Hatun Demirer
Azerbaycan
Bakü Büyükelçiliği
Ahmet Demirok
Bahreyn
Manama Büyükelçiliği
Esin Çakıl
BAE
Abu Dabi Büyükelçiliği
Tugay Tunçer
Bosna-Hersek
Saraybosna Büyükelçiliği
Sadık Babür Girgin
Brunei Darüsselam
Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği
Hamit Ersoy
Burkina Faso
Vagadugu Büyükelçiliği
Nilgün Erdem Arı
Eritre
Asmara Büyükelçiliği
Mehmet Selim Kartal
Fas
Rabat Büyükelçiliği
Adnan Keçeci
Fransa
Paris Büyükelçiliği
Refik Ali Onaner
Fransa
OECD Daimi Temsilciliği
Kerem Alkin
Gine
Konakri Büyükelçiliği
Volkan Türk Vural
Güney Afrika
Pretorya Büyükelçiliği
Ayşegül Kandaş
Güney Sudan
Juba Büyükelçiliği
Erdem Mutaf
Hindistan
Yeni Delhi Büyükelçiliği
Fırat Sunel
Irak
Bağdat Büyükelçiliği
Ali Rıza Güney
İrlanda
Dublin Büyükelçiliği
Mehmet Hakan Olcay
İspanya
Madrid Büyükelçiliği
Burak Akçapar
İsviçre
DTÖ Daimi Temsilciliği
Alparslan Acarsoy
İsviçre
Bern Büyükelçiliği
Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy
İtalya
Roma Büyükelçiliği
Ömer Gücük
Japonya
Tokyo Büyükelçiliği
Korkut Güngen
Kamerun
Yaounde Büyükelçiliği
Volkan Işıkcı
Kırgızistan
Bişkek Büyükelçiliği
Ahmet Sadık Doğan
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Kinşasa Büyükelçiliği
Mehmet Munis Dirik
Küba
Havana Büyükelçiliği
Vehbi Esgel Etensel
Libya
Trablus Büyükelçiliği
Kenan Yılmaz
Lübnan
Beyrut Büyükelçiliği
Ali Barış Ulusoy
Moğolistan
Ulanbator Büyükelçiliği
Zafer Ateş
Mozambik
Maputo Büyükelçiliği
Hüseyin Avni Aksoy
Myanmar
Nepido Büyükelçiliği
Ali Sait Akın
Nijerya
Abuja Büyükelçiliği
Hidayet Bayraktar
Özbekistan
Taşkent Büyükelçiliği
Olgan Bekar
Panama
Panama Büyükelçiliği
Lebibe Gülhan Ulutekin
Paraguay
Asuncion Büyükelçiliği
Serhat Aksen
Polonya
Varşova Büyükelçiliği
Cengiz Kamil Fırat
Sırbistan
Belgrad Büyükelçiliği
Hami Aksoy
Sierre Leone
Freetown Büyükelçiliği
Sibel Erkan
Singapur
Singapur Büyükelçiliği
Mehmet Burçin Gönenli
Slovakya
Bratislava Büyükelçiliği
Yunus Demirer
Slovenya
Lübliyana Büyükelçiliği
Aylin Taşhan
Suudi Arabistan
Riyad Büyükelçiliği
Fatih Ulusoy
Tacikistan
Duşanbe Büyükelçiliği
Emre Zeki Karagöl
Tanzanya
Darüsselam Büyükelçiliği
Mehmet Güllüoğlu
Tayland
Bangkok Büyükelçiliği
Serap Ersoy
Togo
Lome Büyükelçiliği
Esra Demir
Tunus
Tunus Büyükelçiliği
Çağlar Fahri Çakıralp
Uruguay
Montevideo Büyükelçiliği
Hüseyin Müftüoğlu
Yemen
Sana Büyükelçiliği
Mustafa Pulat
Yeni Zelanda
Wellington Büyükelçiliği
Fatma Ömür Ünsay
Zambiya
Lusaka Büyükelçiliği
İstem Cırcıroğlu
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