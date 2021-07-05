Son dakika... VLP temelli yerli aşının Faz-2 aşaması İstanbul'da başladı...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Kovid-19'a karşı yerli olarak geliştirilen VLP temelli aşının Faz-2 aşaması için daha önceden başvurup kayıt yaptırmış olan gönüllüler aşılanmaya başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından desteklenen, dünyanın en yenilikçi aşılarından olan VLP temelli aşının Faz-1 çalışması daha önce başarı ile sonuçlandırılmıştı. VLP aşısının Faz-2 aşamasının Ankara, İstanbul ve Kocaeli olmak üzere 3 merkezde yapılacağı duyurulmuştu.

Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nin ardından bugün Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde de aşılama çalışmalarına başlandı. Aşılamaya 18-59 yaş arasında, ciddi kronik hastalığı olmayan, daha önce Kovid-19 geçirmemiş ve başka bir Kovid-19 aşısı yaptırmamış gönüllüler alınıyor.

"VİRÜS BENZERİ PARÇACIKLARI VERİP HASTADA ANTİKOR OLUŞTURUYORUZ"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halit Çınarka, VLP aşısının detaylarını anlattı. Çınarka, "Türkiye'nin aşısı. Yerli aşı geliştirme çalışmaları içerisinde. Öne çıkan aşılar Erciyes Üniversite'nin Turkovac aşısı, onlar 3'üncü fazdalar. TÜBİTAK'ın da şu an 2'nci fazını bugün yapacağımız VLP aşısı. VLP aşısı nedir dediğimizde bu yeni bir teknoloji. Virüsün parçacıklarını, proteinlerini alarak biz de bunu üretip gönüllüye verdiğimiz aşı da hastada antikor oluşturduğumuz bir yapıyı veriyoruz hastaya. Yani virüs benzeri parçacıkları verip hastada antikor oluşturuyoruz. Böylelikle virüsün bize geldiği zaman hücrelerin yapışacağı yerleri antikorun kapatması sayesinde hasta olmamayı sağlayacak bir teknoloji olarak söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

"SONBAHARDA TÜRKİYE'NİN YERLİ AŞISINI TÜM DÜNYANIN KULLANIMINA SUNACAĞIMIZI İNŞALLAH MÜJDELEYELİM"

Bugün 12 gönüllünün aşılanacağını belirten Doç. Dr. Çınarka, "1'inci fazı 38 gönüllü ile başarılı bir şekilde bitmişti. Şimdi 2'nci fazdayız. Buna Ankara'da başlanmıştı ilk. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde devam etti. Şimdi İstanbul'da 3'üncü ve son ayağındayız. Bugün 12 gönüllü ile başladık. Devam edeceğiz. Bize düşen gönüllü sayısı 60-70 kişi. Bazen 100 hastaya çıkabiliyoruz duruma göre. İnşallah Yedikule'deki bu Faz- 2 çalışmalarının tamamlanmasıyla başarılı bir şekilde Faz- 3'e geçebileceğimizi, sonbaharda da Türkiye'nin yerli aşısını tüm dünyanın kullanımına sunacağımızı inşallah müjdeleyelim. Normal şartlarda Temmuz ayının içerisinde Faz-2'nin bitmesini, Faz-2'nin başarısını gördüğümüz zaman Faz-3'e de Ağustos ayı içerisinde geçmeyi planlıyoruz. Yaklaşık 15 bin civarı bir gönüllü ile Faz-3'ü halledeceğiz inşallah" diye konuştu.

"GÖNÜLLÜ OLMAK İÇİN DAHA ÖNCE KORONAVİRÜS HASTALIĞI GEÇİRMEMİŞ OLMAK VE HERHANGİ BİR AŞININ YAPILMAMIŞ OLMASI GEREKİYOR"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dekanı ve Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şefi Prof. Dr. Erdal Çetinkaya, daha önce hastalık geçirmemiş ve aşı olmamış vatandaşları yerli aşıya gönüllü olmaya davet etti.

Çetinkaya, "Gönüllü olmak için daha önce koronavirüs hastalığı geçirmemiş olmak ve herhangi bir aşının yapılmamış olması gerekiyor. 18 yaşından büyük herkes gönüllü olabilir. Başvurular direkt bize de yapabilirler ya da internet sayfasından başvurabilirler. Buradan herkesi aşıyı olmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.



Prof. Dr. Erdal Çetinkaya

"İNANCIM ÇOK YÜKSEKTİ, ÇOK ŞÜKÜR Kİ BAŞARDILAR"

Yerli aşı olmak için Hadımköy 'den gelen 39 yaşındaki Bayram Eskiköy ise, "Yerli aşıyı zaten Kovid çıktığından beri bekliyordum. İlla ki bizim bilim insanlarımız, doktorlarımız, mutlaka başaracaklarına inanıyordum, inancım çok yüksekti. Çok şükür ki başardılar. Zaten duyar duymaz da katılma isteğinde bulundum. Çok şükür de kabul oldu yani. İlk olduğum için de çok sevinçliyim" dedi.

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